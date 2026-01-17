< sekcia Import
Slovan zdolal v príprave Zvolen, Košice a Ružomberok s prehrou
V akcii boli aj hráči FC Košice, ktorí podľahli poslednému mužstvu maďarskej ligy SC Kazincbarcika 1:3. MFK Ružomberok prehral s „béčkom“ Baníka Ostrava 2:4.
Autor TASR
Bratislava 17. januára (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava odštartovali program prípravných zápasov víťazstvom nad druholigovým Zvolenom 4:0. V drese „belasých“ sa presadili Guram Kašia, Kyriakos Savvidis, Marko Tolič a Nino Marcelli. V akcii boli aj hráči FC Košice, ktorí podľahli poslednému mužstvu maďarskej ligy SC Kazincbarcika 1:3. MFK Ružomberok prehral s „béčkom“ Baníka Ostrava 2:4.
Niké liga - príprava:
MFK Ružomberok - Baník Ostrava „B“ 2:4 (1:2)
Góly: 41. Fila, 83. Kelemen - 15. a 18. Škrkoň, 46. Dvoráček, 59. Bitta
ŠK Slovan Bratislava - MFK Zvolen 4:0 (2:0)
Góly: 32. Kašia, 38. Savvidis, 54. Tolič, 59. Marcelli
Kolorcity Kazincbarcika SC - FC Košice 3:1 (0:0)
Góly: 47. Slogar, 51. Klausz, 67. Konyves - 54. Čerepkai
