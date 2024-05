Ovládate slovenčinu? Ako správne vykať

Bratislava 6. mája (TASR) - Používanie vykania a tykania má tiež svoje pravidlá.



Pri vykaní je sloveso v mužskom aj ženskom tvare vždy vyčasované v druhej osobe množného čísla (vy) - odišli ste, povedali ste to, poprosili ste...



Ak vykáme v ženskom rode, správne to vyzerá takto: Pani Nováková, mali by ste čas? Pani Anna, boli by ste taká láskavá? Nesprávne sú tvary: mala by ste alebo bola by ste.



V mužskom rode to zas vyzerá nasledovne: Pán Lačný, boli by ste ochotný? Ujo Maroš, pomohli by ste nám? Nesprávne sú tvary: bol by ste alebo pomohol by ste.



Sám, rád alebo prídavné meno, trpné príčastie, radová číslovka, zámeno - pri vykaní sú v rovnakom čísle a rode ako oslovená osoba. Napríklad v mužskom rode: Akú hudbu máte rád? Neprekáža vám ostať sám? Boli ste spokojný so službami? Skončili ste druhý v poradí. Alebo v ženskom rode: Akú hudbu máte rada? Neprekáža vám ostať sama? Boli ste spokojná so službami? Skončili ste druhá v poradí.