Ovládate slovenčinu? Výraz „mať za to“ nie je správny

Bratislava 5. júna (TASR) - Spojenie "mať za to" pochádza z právnického žargónu. Aj tam sa však odporúča nahradiť ho.



Výraz "mať za to" prenikol zo súdov do bežnej reči. Nie je však správny, pochádza z češtiny.



Toto spojenie nahradíme napríklad spojením: je presvedčený; platí; predpokladá sa; je toho názoru/presvedčenia - podľa daného kontextu. Napríklad: Súd je presvedčený, že rozsudok je právoplatný. Predpokladá sa, že súd vypočuje ďalších svedkov.



To sa týka aj tvaru "má sa za to", ktorý je potrebné nahradiť napríklad tvarom "platí, že", prípadne ho úplne vynechať.