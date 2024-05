Ovládate slovenčinu? Takto sa používa nechápem to a nerozumiem tomu

Bratislava 31. mája (TASR) - Slovesá (ne)chápem a (ne)rozumiem často používame v nesprávnej väzbe.



Sloveso chápať alebo nechápať je spojené s akuzatívom (pádová otázka: koho? čo?). Napríklad: Chápem to, ale ťažko sa mi to učí. Mladá žena nechápe list, ktorý dostala.



Na druhej strane sloveso rozumieť alebo nerozumieť je spojené s datívom (pádová otázka: komu? čomu?). Napríklad: Rozumiem tomu, aj keď je to ťažké prijať. Žiak nerozumie učivu.