Ovládate slovenčinu? Takto vyzerá súčasný jazyk tínedžerov

Bratislava 29. apríla (TASR) - Najmä internetová komunikácia prináša nové slová, ktoré sú obľúbené obzvlášť medzi mladou generáciou, avšak nemusia byť zrozumiteľné ostatným. Ide väčšinou o slová prebrané z angličtiny.



Ak mladí hovoria, že idú čílovať, potrebujú relaxovať. Ak chcú niečo zdieľať, myslia tým, že niečo uverejnia alebo na sociálnych sieťach zdieľajú svoje prežívanie (tento druhý prípad však nie je spisovný, ide o čechizmus, vhodnejšie je použiť napríklad sloveso podeliť sa).



Niekedy hovoria o tom, že niečo šérujú (z angl. share), čiže sa s niečím podelia (materiálne) alebo niečo rovnako zdieľajú na sociálnych sieťach. Ak chcú byť in, mohli by sme to preložiť ako kráčať s dobou. A ak vám na nejaký prehrešok povedia soráč, len sa ospravedlňujú (z angl. sorry).



Príspevky na sociálnych sieťach zvyknú lajknúť (z angl. like). Pri príspevkoch používajú hashtag (#), na sociálnych sieťach sú followeri (z angl. follow).



Svoje poslovenčené tvary majú aj rôzne internetové vyhľadávače - ak počujete, že idú niečo gúgliť, jednoducho len niečo hľadajú na stránke Google.



Slovník mladých ľudí sa však netýka len slov prebraných z angličtiny. Ak cvičia v džime, majú na mysli fitnescentrum. Ak gemblujú, hrajú na automatoch. Ak na niečom fičia, užívajú nejakú drogu. Pri kúpe handier hovoria o oblečení. Haluz je niečo zaujímavé či zvláštne. Ak je niečo husté, môže to byť super, ale aj náročné. Kešujú, keď chcú platiť. Ak zvolajú, že je niečo pecka, myslia tým, že je to skvelé, výnimočné. Potrebujú sa resetnúť, čiže odreagovať alebo vypnúť.



Starý mobil nazývajú tehlou a chalana týpkom. Ak sú v pohode a bez problémov, sú v poho. Ak ich kamarát niečo zatiahne, myslia tým, že to zaplatil.