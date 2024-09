Ovládate slovenčinu? Zato alebo za to

Bratislava 20. septembra (TASR) - Aj slovo zato môže mať podobne ako nato rôzne funkcie vo vete.



Zato môžeme použiť ako zámennú príslovku, synonymom je vtedy výraz preto. Napríklad: Učiteľka ma vyhrešila zato, že som nedával pozor.



Zato je aj priraďovacia spojka. Vyjadruje buď odporovací vzťah: Musela som zostať doma, zato som si oddýchla. Alebo dôsledkový vzťah (možno zameniť za a preto/preto): Rozumeli si, zato vstúpili do manželstva.



Ako časticu zato použijeme vtedy, keď ňou chceme nadviazať na kontext a uviesť aktuálny výraz. Napríklad: Čakacie lehoty u mojej kaderníčky sú dlhé, ale zato má kvalitnú robotu široko-ďaleko.



Oddelene píšeme za to, ak zámenom to odkazujeme na už nejakú z kontextu známu skutočnosť, osobu či vec. Napríklad: Chcem sa poďakovať za to, čo ste pre nás urobili.