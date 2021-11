Slovenky zabojujú o Peking, Lucák Čupková: Naozaj na to máme

Snímka z tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie žien pred kvalifikáciou na ZOH. V Bratislave 5. novembra 2021. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Snímka z tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie žien pred kvalifikáciou na ZOH. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na snímke vľavo tréner slovenskej hokejovej reprezentácie žien Tomáš Segíň počas tréningu pred kvalifikáciou na ZOH. V Bratislave 5. novembra 2021. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Nominácia Sloveniek na Finálovú olympijskú kvalifikáciu žien vo Švédsku:



Hráčky podľa klubov



Lucia Drábeková, Lucia Halušková, Romana Halušková, Lucia Ištocyová, Tatiana Korenková, Lívia Kubeková, Júlia Matejková, Sofia Vysokajová (všetky HC ŠKP Bratislava), Laura Medviďová (HK Mládež Michalovce/ŽHK 2000 Šarišanka Prešov), Nikola Zimková (HK Lokomotíva Nové Zámky/HC ŠKP Bratislava), Paula Cagáňová (HK Iskra Partizánske/HC ŠKP Bratislava), Emília Leskovianská (HK Poprad/HC ŠKP Bratislava), Laura Šulíková (ŽHK Poprad/HC ŠKP Bratislava), Annamária Suráková (HC OSY Spišská Nová Ves), Andrea Orolíková (ŽHKm Zvolen/HC ŠKP Bratislava), Nicol LUCÁK ČUPKOVÁ (Agidel Ufa), Viktória Naskalová (SC Reinach), Kristína Fáberová (EHC Zunzgen-Sissach), Rebeka Sádecká (Hammarby IF Štokholm), Lucia Záborská (Hammarby IF Štokholm), Lenka Čurmová (Metropolitan Riveters), Romana Košecká (Metropolitan Riveters). Simone Bednáriková (Team IllinoisJ, Janka Hlinková (Connecticut Whale)



REALIZAČNÝ TÍM:



Manažérka Ľubomíra Kožanová



Hlavný tréner Tomáš Segíň



Asistent trénera Róbert Marton



Tréner brankárov Roman Mega



Konzultantka Iveta Frühauf



Lekárka MUDr. Lucia Mihaleová



Masér Dušan Čulka



Masér Dávid Konkoľ



Mediálna manažérka Natália Segura

Bratislava 5. novembra (TASR) - Slovenské hokejové reprezentantky sa na budúci týždeň pokúsia napodobniť svojich mužských kolegov a postúpiť na zimné olympijské hry do Pekingu. Záverečný kvalifikačný turnaj odštartujú vo štvrtok 11. novembra duelom proti domácim Švédkam, o dva dni neskôr si zmerajú sily s Francúzkami a na záver nastúpia 14. novembra proti hráčkam Kórejskej republiky. Účasť pod piatimi kruhmi si vybojuje jedine víťaz skupiny.Slovenky sa do piatka pripravovali na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu v bratislavskom Ružinove.informovala na piatkovom brífingu manažérka Ľubomíra Kožanová.Realizačný tím čakal pred zverejnením konečnej 24-člennej nominácie na výsledky PCR testov.povedal hlavný tréner Tomáš Segíň.Predchádzajúca účasť slovenských hokejistiek na ZOH sa datuje do Vancouveru 2010. Vo výbere vtedy figurovala jediná hráčka zo súčasného kádra, kapitánka Nicol Lucák Čupková.zdôraznila Lucák Čupková, ktorá pôsobí v ruskom klube Agidel Ufa:Dvadsaťdeväťročná útočníčka bola jedna z desiatich legionárok v širšej 27-člennej nominácii: