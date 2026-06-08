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Slovenská akadémia vied vyhlásila výzvu programu DoktoGrant
Maximálna výška grantu je 3000 eur. Získane prostriedky je podľa SAV možné využiť na tovary, služby, cestovné a konferenčné výdavky i výdavky súvisiace s publikovaním výsledkov.
Autor TASR
Bratislava 8. júna (TASR) - Slovenská akadémia vied (SAV) vyhlásila výzvu Programu grantov pre doktorandov SAV (DoktoGrant). Informuje o tom SAV na svojom webe s tým, že záujemcovia môžu podávať žiadosti o grant do 31. augusta.
Program grantov pre doktorandov SAV je aktivitou najväčšej vedeckej inštitúcie so zámerom podporiť vedecké projekty študentov dennej formy doktorandského štúdia realizovaného v organizáciách akadémie. „Cieľom je finančne podporiť kvalitné projektové návrhy, ktoré budú tvoriť ucelenú časť v rámci projektov riešených počas doktorandského štúdia a ktoré je možné realizovať počas jedného roka,“ uviedli zo SAV.
Žiadosť o grant si môže podať každý študent dennej formy doktorandského štúdia, ktorý v celom kalendárnom roku (1. januára - 31. decembra) nasledujúcom po roku vyhlásenia výzvy bude študentom doktorandského študijného programu v dennej forme a v štandardnej dĺžke štúdia, pričom toto štúdium realizuje v organizácii SAV ako externej vzdelávacej inštitúcii.
Maximálna výška grantu je 3000 eur. Získane prostriedky je podľa SAV možné využiť na tovary, služby, cestovné a konferenčné výdavky i výdavky súvisiace s publikovaním výsledkov.
Program grantov pre doktorandov SAV je aktivitou najväčšej vedeckej inštitúcie so zámerom podporiť vedecké projekty študentov dennej formy doktorandského štúdia realizovaného v organizáciách akadémie. „Cieľom je finančne podporiť kvalitné projektové návrhy, ktoré budú tvoriť ucelenú časť v rámci projektov riešených počas doktorandského štúdia a ktoré je možné realizovať počas jedného roka,“ uviedli zo SAV.
Žiadosť o grant si môže podať každý študent dennej formy doktorandského štúdia, ktorý v celom kalendárnom roku (1. januára - 31. decembra) nasledujúcom po roku vyhlásenia výzvy bude študentom doktorandského študijného programu v dennej forme a v štandardnej dĺžke štúdia, pričom toto štúdium realizuje v organizácii SAV ako externej vzdelávacej inštitúcii.
Maximálna výška grantu je 3000 eur. Získane prostriedky je podľa SAV možné využiť na tovary, služby, cestovné a konferenčné výdavky i výdavky súvisiace s publikovaním výsledkov.