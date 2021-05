Slovenská národná knižnica evidovala vlani 8788 aktívnych používateľov

Martin 19. mája (TASR) - Slovenská národná knižnica (SNK) v Martine evidovala ku koncu roku 2020 celkovo 8788 aktívnych používateľov a 110.628 výpožičiek. Podľa hovorkyne SNK Kataríny Štefanides Mažáriovej zaznamenal katalóg digitálnej knižnice napriek niekoľkomesačnému uzatvoreniu priestorov knižnice pre verejnosť a obmedzenej prevádzke študovní 53.916 vstupov, 35.424 vyhľadávaní a služby Literárneho archívu SNK využilo 707 bádateľov.



"Sociálna a fyzická izolácia v dôsledku pandémie nového koronavírusu akcelerovala naše aktivity zamerané na to, aby sme sa ešte viac priblížili našim používateľom vo virtuálnom priestore. Zvýšili sme napríklad množstvo zdigitalizovaného obsahu v redizajnovanej verzii digitálnej knižnice, prostredníctvom ktorej sú ako plné texty online prístupné tisíce autorskoprávne voľných diel," uviedla generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová.



Digitálna knižnica SNK zaznamenala za šesť mesiacov fungovania 8273 vstupov a 25.030 vyhľadávaní. "Voľné prístupy do 10 svetových komerčných databáz elektronických informačných zdrojov, ktoré SNK zabezpečila pre slovenský knižničný systém, podstatne zlepšili predovšetkým vedeckým pracovníkom a študentom podmienky práce či štúdia z domu," podotkla Štefanides Mažáriová.



Na zabezpečení udržateľnosti národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) sa podieľajú viaceré pracoviská SNK. "V roku 2020 bolo komplexne ošetrených a pripravených na digitalizáciu 58.157 dokumentov z depozitov SNK, čo je o 13.657 dokumentov viac, ako bolo naplánované. Zdigitalizovaných bolo celkovo 56.272 objektov, čo je o 15.522 objektov viac, ako sme plánovali," doplnila hovorkyňa knižnice.



"SNK sa stala v rámci medzinárodných aktivít členom prestížnej organizácie Consortium of European Research Libraries (CERL). Jej činnosť je zameraná na uľahčenie a zefektívnenie využívania spoločného európskeho písomného kultúrneho a vedeckého dedičstva, ako aj na riešenie strategických otázok v tejto oblasti na nadnárodnej úrovni. SNK bola tiež riešiteľkou medzinárodného projektu Benchmarking knihoven za slovenské verejné knižnice," dodala Štefanides Mažáriová.



V roku 2020 hospodárila SNK s rozpočtom vo výške 11,874 milióna eur a ku koncu roka v nej pracovalo 307 zamestnancov, z toho 215 žien.