Slovenská správa ciest i SHMÚ varujú pred silným vetrom
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) informuje o tom, že s rizikami, ktoré prináša silný a nárazový vietor, je potrebné rátať aj v nedeľu (29. 3.), a to na juhozápade a juhovýchode SR.
Autor TASR
Bratislava 28. marca (TASR) - Na silný vietor by si mali v sobotu podvečer dať pozor motoristi jazdiaci v okresoch Michalovce, Sobrance, taktiež v oblasti Bratislavy a Levíc. Nárazový vietor robí problémy v oblasti Piešťan. Informuje o tom Slovenská správa ciest na stránke zjazdnost.sk.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) informuje o tom, že s rizikami, ktoré prináša silný a nárazový vietor, je potrebné rátať aj v nedeľu (29. 3.), a to na juhozápade a juhovýchode SR. „Miestami očakávame výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 70 kilometrov za hodinu,“ uvádzajú meteorológovia vo výstrahe vydanej pre okresy Bratislavského, Trnavského a časti Nitrianskeho i Trenčianskeho kraja na juhozápade, rovnako pre časť Košického kraja na juhovýchode krajiny. Výstraha pred silným vetrom pre tieto oblasti platí od 5.00 do 16.00 h.
Pred silným vetrom v nedeľu ráno a predpoludním varuje SHMÚ aj v prípade horských oblastí stredného a severného Slovenska. „V polohách nad približne 1500 metrov očakávame výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu,“ spresňujú meteorológovia.
SHMÚ tiež v sobotu zmenil výstrahu pred závažnou smogovou situáciou v oblasti Veľká Ida na upozornenie. Z dôvodu vysokej koncentrácie častíc PM10 naďalej platí odporúčanie obmedziť pobyt a pohybové aktivity vonku i skrátiť vetranie obytných miestností.
