Slovenská správa ciest upozorňuje vodičov na hmlu i poľadovicu

Bratislava 16. novembra (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) upozorňuje na poľadovicu v úseku II/537 Liptovský Hrádok (I/18) - Podbanské. Vo viacerých lokalitách by tiež vodiči mali počítať s hmlou. SSC o tom informuje na webe zjazdnost.sk



Hmla s dohľadnosťou do 50 metrov sa podľa cestárov vyskytuje v lokalitách Košice - krematórium, Nová Bystrica, Nové Mesto nad Váhom a Myjava. "Na značnej časti Slovenska sa vyskytuje hmla s dohľadnosťou do 100, respektíve 200 metrov," doplnili cestári.



Všetky sledované úseky diaľnic a rýchlostných ciest na území SR, ako aj cesty I., II. a III. triedy a horské priechody (HP) sú zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký.