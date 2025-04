Slovenské hádzanarky prehrali v odvete so Švajčiarskom 24:30

odvetný zápas baráže o postup na MS 2025 hádzanárok:



SLOVENSKO - Švajčiarsko 24:30 (12:14)



Zostava a góly SR: Jablonská-Bobaľová, Furgaláková, Oguntoyová - Pénzesová, Vargová 1, Pastorková 2, Ščípová 1, Furgaláková, Šutranová 1, Hudáková, Michalková 1, Ratvajská 1, Holejová 9, Bujnochová 3, Kostelná, Dmytrenková 4, Bíziková 1



Najviac gólov Švajčiarska: Gautschiová 8, Schmidová 5, Emmeneggerová 4. Rozhodovali: Pukšič, Satler (obaja Slovin.), vylúčenia: 1:3, 7m hody: 8/8 - 3/3



/prvý zápas: 22:38, postúpilo Švajčiarsko/

Šaľa 13. apríla (TASR) - Slovenské hádzanárky prehrali v odvetnom zápase baráže o postup na MS 2025 so Švajčiarskom 24:30 a neprebojovali sa tak na záverečný turnaj v Nemecku a Holandsku. Zverenky trénera Jana Beňadika mali ťažkú pozíciu už pred nedeľným stretnutím, keďže v prvom duele v St. Gallene prehrali 22:38. Švajčiarky postúpili na svetový šampionát po prvý raz v histórii.Švajčiarky potvrdili v Šali výhru z úvodného duelu, keď dokázali v druhom polčase navýšiť náskok o štyri góly. Slovenky zvládli druhý polčas lepšie ako na palubovke súperiek, ale na ich piatej prehre v rade to nič nezmenilo. Najlepšou strelkyňou slovenského tímu bola opäť Adriana Holejová s deviatimi presnými zásahmi.Svetový šampionát sa uskutoční na prelome novembra a decembra tohto roka v troch nemeckých a dvoch holandských mestách. V baráži sa bojuje o zvyšných 11 voľných kontinentálnych miesteniek. Istú účasť na šampionáte už z Európy majú Nemecko i Holandsko ako organizátori, Francúzsko ako obhajca titulu a aj Dánsko, Maďarsko a Nórsko ako semifinalisti ME 2024. Prostredníctvom baráže si okrem Helvétok už vybojovali miestenku Island, Čierna Hora, Poľsko, Španielsko a Faerské ostrovy.Slovenky útočili aj skórovali ako prvé, gól Holejovej prišiel po vyše minúte hry. Tím ťahala celý prvý polčas, keď sa prudkými strelami postarala o osem z dvanástich gólov, premenila aj trestné hody a bola najlepšou strelkyňou prvého dejstva. Na začiatku duelu viackrát podržala hostky brankárka Schüpbachová, ktorá si pripísala celkovo šesť zákrokov. Jej spoluhráčky bránili aj za cenu faulov, no Slovenky to nedokázali dostatočne potrestať. Na gól z hry nevyužili ani dvojminútové vylúčenie Schmidovej. Oveľa efektívnejšie boli hostky - premenili 14 zo 17 striel a do šatne odchádzali s dvojgólovým vedením 14:12.Úvodný gól domácich prišiel po prestávke zo sedmičky zásluhou Dmytrenkovej, ktorá sa neskôr presadila aj v úniku, to už však len znížila na 14:17. Švajčiarkam sa darilo držať štvorgólový náskok a tréner Beňadik na to zareagoval oddychovým časom. Po dvoch minútach však skončila lopta v slovenskej sieti po technickej strele Mie Emmeneggerovej a domáce chvíľu sťahovali päťgólové manko. Dvakrát za sebou sa podarilo Slovenkám skórovať vďaka sedmičke Holejovej a prvému gólu Šutranovej. Necelých päť minút pred koncom využil Beňadik posledný oddychový čas, tentokrát prišiel presný zásah domácej Dmytrenkovej z trestného hodu. Do konca duelu ešte vzal oddychový čas tréner hostiek Knut Ove Joa a jeho zverenky dokázali zvíťaziť o šesť gólov.