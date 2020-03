Slovenské herecké nebo – Viliam Polónyi

Bratislava 15. marca (TASR) - Známy slovenský herec Viliam Polónyi stvárnil počas svojho umeleckého života veľa svojráznych postavičiek, ako aj charakterových úloh v rôznych žánroch. V mladosti sa venoval športu, nakoniec však zvíťazila profesionálna herecká dráha.



Polónyi sa narodil 6. júla 1928 v Krupine. V mladosti sa venoval ochotníckemu divadlu, hudbe, spevu a predovšetkým športu. Po absolvovaní obchodnej školy odišiel hrať futbal do Zlína, neskôr prestúpil do bratislavskej Káblovky. Potom ho však očarilo divadlo, ktorému sa začal venovať profesionálne.



V roku 1949 ho prijali do novovzniknutého Stredoslovenského divadla vo Zvolene, neskôr prešiel do Nitry, kde hrával a istý čas pôsobil aj ako riaditeľ. Nakoniec jeho kroky smerovali na bratislavskú Novú scénu, kde odohral množstvo divadelných predstavení v dielach slovenskej i svetovej klasiky. Ocenením jeho hereckých kvalít bolo aj udelenie titulu zaslúžilý umelec, ktorý získal za postavu Palčíka v hre Jozefa Gregora Tajovského Statky-zmätky.



Polónyi významne obohatil rozhlasový, televízny i filmový archív. Účinkoval v takmer 100 slovenských i zahraničných filmoch. Debutoval v roku 1955 vo filme Štvorylka. Úspech mu priniesla spolupráca s režisérom Andrejom Lettrichom, kde po boku Ladislava Chudíka vo voľnej detektívnej tetralógii stvárnil úlohu poručíka Michalka. Divákom však najviac utkvel v pamäti ako báťa Klimo vo filme Sebechlebskí hudci. Srdcia detského i dospelého diváka si získal účinkovaním v televíznych rozprávkach.



Hneď v prvom ročníku udeľovania ceny IGRIC v roku 1967 získal toto ocenenie za stvárnenie postavy Cyrila Šúpalu vo filme Tango pre medveďa. Je nositeľom Ceny predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja za celoživotné dielo a ceny mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. V roku 2009 mu prezident republiky udelil Pribinov kríž III. triedy.



Viliam Polónyi zomrel 12. novembra 2012 v Bratislave.