Slovenské herecké nebo – Vilma Jamnická

Bratislava 30. augusta (TASR) - Slovenská herečka, spisovateľka a astrologička Vilma Jamnická patrila do generácie umelcov, ktorí v 30. rokoch minulého storočia pomáhali rozvíjať základy Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave.Narodila sa 13. novembra 1906 ako Vilma Březinová v Barchove pri Pardubiciach v dnešnej Českej republike. Detstvo a mladosť prežila najprv v rakúskom Linzi, a potom žila v Bratislave. V roku 1925 ako 19-ročná začala študovať medicínu, rýchlo ju však vymenila za herectvo, ktorého štúdium ukončila v roku 1929 na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave. V tom istom roku ju angažovali do súboru SND, ktorého členkou bola štyridsať rokov.Jej talent už v začiatkoch umeleckej kariéry pomáhal rozvíjať Janko Borodáč. Na javisku stvárnila množstvo rôznorodých postáv. Najprv to boli menšie role naiviek, veľmi rada spomínala na svoju prvú veľkú úlohu slepého dievčatka Berty v Dickensovom Svrčkovi pri ohni.Neskôr upútala napríklad ako Silvia v Hre lásky a náhody, Berta z Brünecku v Schillerovej tragédii Viliam Tell, Grófka Anna v Tanci nad plačom alebo Katrena v inscenácii Ako sa Vám páči.K vrcholom herectva Vilmy Jamnickej sa zaradili lyrické postavy v prevažne veršovaných drámach, v realistickom poňatí vytvorila výrazné kreácie matiek, starien, bosoriek, cigánok. Vo filme sa uplatnila ako typ dedinskej ženy vyznačujúcej sa klebetníctvom, čudáctvom či uštipačnosťou. Najintenzívnejšie roky jej činorodého života sa spájajú s významnou režisérskou osobnosťou - Jánom Jamnickým, veľkým divadelníkom a jej životným partnerom.Filmovým debutom Jamnickej bola dráma Drevená dedina z roku 1954. Svoj herecký um predviedla v mnohých ďalších filmoch: V hodine dvanástej, Smrť sa volá Engelchen, Jánošík I., II., Kto odchádza v daždi, Červené víno, Kára plná bolesti či Nejasná správa o konci sveta.Vilma Jamnická zomrela 12. augusta 2008 v Bratislave vo veku 101 rokov.