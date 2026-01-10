< sekcia Import
Slovenskí chovatelia dojníc rok 2025 hodnotia ako veľmi náročný
Autor TASR
Bratislava 10. januára (TASR) - Slovenskí chovatelia dojníc hodnotia rok 2025, najmä pre ochorenie slintačky a krívačky (SLAK) ako veľmi náročný. Našťastie, vďaka ich šikovnosti a chovateľským zručnostiam sa im podarilo situáciu zvládnuť. Uviedla to pre TASR hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová pri hodnotení minulého roku.
„Pôvodné odhady z jari 2025 odhadovali možný výpadok kvôli SLAK na úrovni 40 až 50 miliónov litrov mlieka, čo by bol významný pokles. Dnes naši chovatelia hodnotia, že turbulentnú jar sa im skutočne podarilo zvládnuť, pretože hoci bojovali so slintačkou a krívačkou, podarilo sa im vyrobiť len o 8 miliónov kilogramov mlieka menej ako vlani, čo je, vzhľadom na SLAK, skutočne výborný výsledok. Dokonca v porovnaní september 2024 a september 2025 vyrobili v tomto mesiaci a roku viac mlieka. Dôležité je aj to, že každý vyprodukovaný liter slovenského mlieka končí v slovenských mliekarňach,“ priblížila.
„Aj dnes naši chovatelia významným spôsobom znižujú riziko nákazy. Otázka biosecurity je preto na prvom mieste. Významným spôsobom ju dodržiavajú aj slovenskí chovatelia ošípaných. Samozrejmosťou sú dezinfekčné brody, zvýšená hygiena tzv. hygienická slučka, prezliekanie sa, vymedzený okruh pracovníkov, ktorí môže prísť so zvieratami do kontaktu. Medzi preventívne opatrenia patrí aj špeciálna strava, ktorá nesmie obsahovať bravčové mäso z dôvodu možnej kontaminácie. Je to z preventívneho hľadiska, aj mäso tepelne neupravené vie byť totiž vektorom prenosu. Samozrejme, dodržiavanie biosecurity znamená aj tlak na zvýšené náklady pri chove zvierat,“ spresnila.
Žiadny chovateľ si podľa Holéciovej neželá, aby nákaza afrického moru ošípaných (AMO) nanovo prepukla v poľnohospodárskych podnikoch. „Práve preto sú chovatelia naďalej mimoriadne ostražití a zodpovední voči zvieratám, firmám a aj spotrebiteľom. Robia zároveň aj investície do biosecurity,“ podčiarkla.
Chovatelia oviec a kôz podľa jej slov po dlhých rokoch zaznamenali za ostatné roky nárast počtu zvierat. Za 10 rokov sa zvýšili o vyše 10.000 kusov, pričom aktuálne chovajú okolo 294.000 oviec. „Veľa chovateľov, ktorí už boli rozhodnutí skončiť s chovom oviec a kôz pre slabú ekonomickú efektivitu, sa rozhodlo práve pre zvýšené podpory pokračovať s chovom zvierat a chcú ešte udržať stáda oviec a kôz. Tým sa skutočne zastavil veľmi prudký prepad počtu zvierat a počty sa zvýšili o 10.500 kusov. Podpora pre chovateľov pre rok 2025 bola na úrovni 17,2 milióna eur,“ dodala hovorkyňa SPPK.
