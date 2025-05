Slovensko 1938 – 1945: Otvorenie stavby cesty cez Branisko

Na snímke slávnostné otvorenie stavby cesty „Branisko“ na horskom priesmyku Branisko na východnom Slovensku 1. novembra 1940. Ťažká technika a nákladné autá pripravené na stavebné práce. Zdroj: Slovenský národný archív. Foto: SNA

Na snímke slávnostné otvorenie stavby cesty „Branisko“ na horskom priesmyku Branisko na východnom Slovensku za účasti šéfa úradu propagandy Karola Murgaša 1. novembra 1940. Zdroj: Slovenský národný archív. Foto: SNA

Pohorie Branisko sa nachádza na hraniciach regiónov Spiš a Šariš na východnom Slovensku a jeho najvyšším bodom je Smrekovica v nadmorskej výške 1200 metrom. Práve cez spomínaný horský masív prechádza cesta 1/ 18, ktorá bola desaťročia najdôležitejším cestným dopravným spojením.Legendárnu cestu prechádzajúcu cez Branisko si vodiči vždy spájali s kolónami vozidiel, krkolomnými zákrutami, dopravnými nehodami či nepriaznivým počasím. Dopravu cez horský priesmyk odbremenil v roku 2003 päťkilometrový tunel.Stará cesta 1. triedy cez toto pohorie sa dnes tiahne zo spišskej strany kilometrami zákrut až do výšky 750 metrov nad morom do sedla „Chválabohu“ a potom klesá do šarišskej obce Široké. Prepojenie existovala už pred 440 rokmi a využívali ho aj povozy uhorskej pošty.K strategický dopravným komunikáciám zaradila túto cestu aj vláda vojnovej Slovenskej republiky, ktorá do obnovy prepojenia investovala nemalé peniaze. Podľa záznamov z databázy Slovenského národného archívu, začiatkom novembra v roku 1940 venovala stavbe mimoriadnu pozornosť aj vtedajšia vláda a slávnostné otvorenie stavby sledovali stovky ľudí.Zdroj: www..wikipedia.org, Slovenský národný archív