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Slovensko bude môcť využívať kapacity poľskej gigafabriky AI
Poľsko a Česko podpísali vo štvrtok v Prahe memorandum o spolupráci pri rozvoji gigafabrík umelej inteligencie v rámci programu EuroHPC.
Autor TASR
Varšava 4. septembra (TASR) - Slovensko sa bude môcť podieľať na využívaní výpočtových kapacít poľskej gigafabriky umelej inteligencie, ak bude vybudovaná. Slovensko patrí spolu s Maďarskom, Chorvátskom a Litvou medzi krajiny, ktoré podľa štátneho tajomníka poľského ministerstva digitalizácie Dariusza Standerského do gigafabriky investujú. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
„V prípade výstavby v Poľsku budú Maďarsko, Slovensko, Chorvátsko a Litva participovať na výpočtových kapacitách plynúcich priamo z Poľska,“ povedal Standerski agentúre PAP.
Poľsko a Česko podpísali vo štvrtok v Prahe memorandum o spolupráci pri rozvoji gigafabrík umelej inteligencie v rámci programu EuroHPC. Dokument počíta okrem iného s prístupom k výpočtovým kapacitám, so spoločnými objednávkami a s využitím infraštruktúry pre verejnú správu, bezpečnosť, výskum a vývoj umelej inteligencie.
Podľa výsledku výberového konania môže vzniknúť spoločný poľsko-český projekt alebo dve samostatné gigafabriky. Standerski uviedol, že o výstavbu poľskej gigafabriky sa podľa jeho informácií uchádzajú tri poľské konzorciá.
Júnové oznámenie ministerstva digitalizácie počíta v prípade úspechu projektu v európskom programe s prvými fabrikami uvedenými do prevádzky v roku 2028. Denník Rzeczpospolita v piatok priniesol neoficiálne zistenia, podľa ktorých by fabrika mohla vzniknúť v Poznani alebo v Krakove.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
„V prípade výstavby v Poľsku budú Maďarsko, Slovensko, Chorvátsko a Litva participovať na výpočtových kapacitách plynúcich priamo z Poľska,“ povedal Standerski agentúre PAP.
Poľsko a Česko podpísali vo štvrtok v Prahe memorandum o spolupráci pri rozvoji gigafabrík umelej inteligencie v rámci programu EuroHPC. Dokument počíta okrem iného s prístupom k výpočtovým kapacitám, so spoločnými objednávkami a s využitím infraštruktúry pre verejnú správu, bezpečnosť, výskum a vývoj umelej inteligencie.
Podľa výsledku výberového konania môže vzniknúť spoločný poľsko-český projekt alebo dve samostatné gigafabriky. Standerski uviedol, že o výstavbu poľskej gigafabriky sa podľa jeho informácií uchádzajú tri poľské konzorciá.
Júnové oznámenie ministerstva digitalizácie počíta v prípade úspechu projektu v európskom programe s prvými fabrikami uvedenými do prevádzky v roku 2028. Denník Rzeczpospolita v piatok priniesol neoficiálne zistenia, podľa ktorých by fabrika mohla vzniknúť v Poznani alebo v Krakove.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)