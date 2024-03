Slovensko môže v najbližších hodinách potrápiť okrem vetra aj dážď

Bratislava 10. marca (TASR) - Časť Slovenska môže v najbližších hodinách potrápiť okrem silnejšieho vetra aj dážď. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahy prvého stupňa. Informoval o tom na svojom webe.



Výstrahy pred dažďom sa v nedeľu týkajú celého Banskobystrického kraja a niektorých okresov Trenčianskeho, Košického a Žilinského kraja. Rovnako aj okresov Poprad a Zlaté Moravce. Počas pondelka (11. 3.) by sa mala výstraha rozšíriť aj na ďalšie okresy, vrátane celého Bratislavského kraja a časti Trnavského kraja.



Lokálne sa očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok od 35 do 60 milimetrov. "Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danom ročnom období a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu," upozorňuje SHMÚ.



V okresoch Prievidza, Bánovce nad Bebravou, Partizánske a Zlaté Moravce začne v nedeľu večer platiť aj najnižší stupeň hydrologickej výstrahy pred možnou povodňou z trvalého dažďa.



Výstrahy pred vetrom sa týkajú časti Bratislavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho a Trnavského kraja. Vydané sú zväčša do nedeľnej polnoci. Vietor môže miestami podľa SHMÚ dosahovať priemernú rýchlosť 45 kilometrov za hodinu, v nárazoch až 70 kilometrov za hodinu. V nedeľu večer sa môže silnejšie rozfúkať aj na horách prevažne severného Slovenska.