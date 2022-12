Slovensko môže v stredu ráno potrápiť hmla, cez deň na horách vietor

Bratislava 28. decembra (TASR) - Časť Slovenska môže potrápiť v stredu ráno hmla. Na horách severného Slovenska sa počas dňa silnejšie rozfúka. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal najnižší stupeň výstrahy.



Hmla s dohľadnosťou od 50 do 200 metrov sa môže doobeda vyskytovať vo väčšine Žilinského kraja, tiež v okresoch Ilava, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov a Banská Bystrica. "Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," upozornili meteorológovia.



Od poludnia do 22.00 h môže silnejšie zafúkať na horách vo väčšine okresov Žilinského kraja a v okresoch Poprad, Brezno i Banská Bystrica. V nárazoch tu môže vietor dosiahnuť rýchlosť od 110 do 135 kilometrov za hodinu a/alebo priemernú rýchlosť od 70 do 85 kilometrov za hodinu, čo je až víchrica.



Stále trvá prvý stupeň hydrologickej výstrahy pred povodňou v okrese Michalovce. "Vodná hladina na Latorici bude naďalej na úrovni prvého stupňa povodňovej aktivity," spresnil SHMÚ.