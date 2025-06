Slovensko trápi sucho: Situácia sa bude podľa predpovedí zhoršovať

Bratislava 17. júna (TASR) - V uplynulých dňoch došlo na území Slovenska k výraznému zhoršeniu najmä pôdneho sucha. Podľa pranostík by mala pretrvávať Medardova kvapka, extrémne sucho však koncom uplynulého týždňa pokrývalo viac ako 23 percent krajiny. Situácia sa navyše podľa predpovedí bude ešte zhoršovať. Na svojej oficiálnej webovej stránke o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



Kontinuálny nárast intenzity pôdneho sucha pozorujú hydrometeorológovia od 8. júna. „K 15. 6. pokrývalo extrémne sucho viac ako 23 percent územia krajiny, pričom výrazné až výnimočné sucho zasahovalo ďalších 45 percent plochy Slovenska. Relatívne nasýtenie pôdy je pod úrovňou 30 percent v celom pôdnom profile na takmer 52 percentách územia. Hranica 30 percent relatívneho nasýtenia pôdy pritom znamená takú mieru intenzity stresu v dôsledku nedostatku vlahy pre vegetáciu, že rastliny začínajú obmedzovať rast a svoje iné fyziologické procesy,“ priblížil SHMÚ.



Aktuálny stav pôdneho sucha je podľa odborníkov výsledkom dlhodobo akumulovaného deficitu zrážok v kombinácii s vysokým výparom v dôsledku vysokých denných teplôt vzduchu sprevádzaných pomerne nízkou relatívnou vlhkosťou vzduchu. Optimisticky nevyzerá ani prognóza na nasledujúcich desať dní, potenciálne zasiahnuté sektory by preto podľa SHMÚ mali podniknúť opatrenia na zníženie negatívnych dosahov sucha.



„Podľa pravdepodobnostnej ansámblovej predpovede bude aj podľa najvlhšieho scenára na siedmy deň výrazne rásť intenzita meteorologického sucha, ktoré sa prejaví aj vo výraznom prehĺbení pôdneho sucha. Predpoveď podľa strednodobého modelu ECMWF na deviaty deň (25. 6.) očakáva výskyt extrémneho pôdneho sucha na viac ako polovici územia Slovenska, pričom celé územie krajiny bude spadať do niektorej z kategórií sucha,“ skonštatovali hydrometeorológovia.