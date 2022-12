Slovensko zasiahli v posledných dňoch výdatné zrážky, snežilo i pršalo

Bratislava 11. decembra (TASR) - Na Slovensku boli v uplynulých dňoch výrazné zrážky. V piatok (9. 12.) počas prechodu teplého frontu prevažoval dážď, cez víkend počas hlbokej tlakovej níže zase sneh. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.



V piatok zaznamenal SHMÚ ťažisko zrážok v povodiach južnej polovice Slovenska. "Úhrny okolo 40 milimetrov sa lokálne vyskytli najmä v povodí stredného Hrona a v okolí Vihorlatu. Na ostatnom území spadlo od desiatich do 25 milimetrov, v povodí hornej Torysy a ojedinele aj inde len do desiatich milimetrov," doplnil s tým, že v nížinách spadli všetky zrážky v podobe dažďa.



V noci zo soboty (10. 12.) na nedeľu zasiahla hlboká tlaková níž predovšetkým povodia východnej polovice Slovenska. "Ťažiskom zrážok boli najmä návetria pohorí - lokálne spadlo aj okolo 50 milimetrov. Úhrny zrážok na ostatnom území boli v intervale od desiatich do 25 milimetrov a na západnom Slovensku sa zrážky vyskytli len miestami," ozrejmil SHMÚ.



Cez víkend pršalo zväčša v teplom sektore níže na krajnom juhovýchode, na ostatnom území prevažovali snehové zrážky. "Po tejto zrážkovej epizóde ostali bez snehovej pokrývky najmä nižšie polohy západnej polovice Slovenska. Naopak, na východe územia v návetriach pohorí zaznamenávame prírastok novej snehovej pokrývky lokálne aj vyše 30 až 40 centimetrov," priblížil ústav.



Na tokoch v povodiach juhozápadného Slovenska a Východoslovenskej nížiny, kde spadlo najviac zrážok, SHMÚ zaznamenal prechodný vzostup až výrazný vzostup vodných hladín. "Na Východoslovenskej nížine sú hladiny tokov stále vo vzostupe, Uh v Lekárovciach už prekročil hladinu zodpovedajúcu prvému stupňu povodňovej aktivity. Na ostatných tokoch prevažovala ustálenosť až vzostup vodných hladín. Aktuálne je po ustatí zrážok väčšina tokov v poklese," dodal.