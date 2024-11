ZDRAVIE: Tieto pravidlá dodržujte pri otužovaní

Bratislava 16. novembra (TASR) - Slovenský Červený kríž (SČK) apeluje na opatrnosť pri otužovaní. Vyzýva na dodržiavanie viacerých pravidiel. Pripomína, že ľudia by nemali otužovať sami a nemali by preceňovať svoje sily. Upozorňuje aj na dôležitosť správneho dýchania. Uviedol to na sociálnej sieti.



"Nezostávaj vo vode dlho, ak sa na to necítiš. Nikdy neplávaj pod ľad. Buď opatrný pri lámaní ľadu (alebo pohybe okolo neho). Koža je v studenej vode znecitlivená, ostrý ľad ťa môže porezať bez toho, aby si si to všimol," odporučil otužilcom.



Na ľudí takisto SČK apeloval, aby pri otužovaní neplávali ďaleko od brehu a neponárali v príliš studenej vode hlavu. "Po vyjdení z vody maj pripravené teplé oblečenie, ktoré sa ľahko oblieka, prípadne aj podložku, na ktorej sa prezlečieš. Maj pripravený teplý nápoj, ktorý ťa zahreje. Zahrievaj sa aj ľahkým pohybom," poradil.



Kardiologickým pacientom odkázal, aby sa pred začatím otužovania poradili o jeho vhodnosti s lekárom.