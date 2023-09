Slovenských čuvačov vyšľachtených na stráženie stáda predstaví výstava

Bratislava 20. septembra (TASR) - Národné plemeno psa slovenský čuvač bolo vyšľachtené na stráženie stád pred predátormi. Prvé registrované jedince sa narodili v roku 1929. Plemeno si ľudia môžu pozrieť cez víkend na ich Špeciálnej výstave psov vo Vavrišove, kde je celkovo prihlásených 47 psov, z toho 44 je priamo zo Slovenska. Pre TASR to uviedla za Klub chovateľov slovenských čuvačov Zdenka Slobodová.



Výstava sa uskutoční v nedeľu, 24. septembra vo Vavrišove v okrese Liptovský Mikuláš. "Špeciálna výstava slovenských čuvačov je aj oslavou 90. výročia založenia klubu, ktorý založil Antonín Hrůza," doplnila Slobodová. Prezentácia psov sa začína o 9.00 h a vstup je pre verejnosť voľný. "Na jar, keď máme dve výstavy v jednom víkende, máme prihlásených približne 85 až 95 jedincov a výstavy sa organizujú v čase ovčiarskej nedele v skanzene Pribylina," ozrejmila.



Priblížila, že plemeno slovenský čuvač je bielej farby, aby bol v tme dobre rozoznateľný pred divo žijúcimi zvieratami. "Čuvač pri strážení stád nenaháňa zver, nie je lovec, nedokáže zver prenasledovať," podotkla s tým, že je výborný ochranca stád pred vlkom, rysom i medveďom.



Prvé narodené registrované jedince slovenského čuvača sa narodili v roku 1929. "V minulosti sa používal aj do záprahu ako lavínový pes, ale aj počas vojny ako strážca hraníc, postupne ho z tejto práce vytlačili iné plemená," spresnila Slobodová.



Slovenský čuvač sa aj v súčasnosti chová ako strážca obydlí, je láskavý k svojej rodine a miluje deti. Budúci majiteľ tohto plemena by mal byť trpezlivý a cieľavedomý. "Tí, ktorí by chceli vlastniť čuvača, je lepšie si zadovážiť jedinca s preukazom o pôvode, kde sú sledované aj povahové vlastnosti rodičov a predkovia sa dajú dohľadať," doplnila. Je podľa nej vhodný ako rodinný pes, treba však zvážiť jeho veľkosť.