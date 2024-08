Slovenských slalomárov si bol naživo pozrieť aj veľvyslanec Šoth

Paríž 11. augusta (TASR) - Francúzi predstihli na týchto olympijských hrách Slovensko a sú už najúspešnejšia vodnoslalomárska krajina pod piatimi kruhmi. Na počínanie slovenských vodákov, ktorí si odniesli z olympijského kanála jedinú medailu, sa bol dvakrát pozrieť aj veľvyslanec Slovenska vo Francúzsku Ján Šoth. Bronz v podaní kanoistu Mateja Beňuša v C1 však osobne nezachytil.



Francúzski vodnoslalomári získali tri medaily (1-2-0) a v súčasnosti tak majú celkovú bilanciu 8-5-8. Domáci vyrovnali počet zlatých medailí v podaní Slovákov, no majú viac strieborných i bronzových. Nicolas Gestin (zlato, C1), Titouan Castryck (striebro, K1) a Angele Hugová (stribero, kajak kros) sa mohli na kanáli oprieť o masívnu podporu domáceho publika. Slalomársky program vo Vaires-sur-Marne trval desať dní a takmer po celý čas boli tribúny plné.



"Vodný kanál sa zásadne zmenil počas olympijských hier. Normálne tam býva priestor pre zhruba 5000 až 10.000 divákov, teraz vytvorili priestor pre niekoľko desiatok tisíc fanúšikov. To, samozrejme, zásadne poznačilo aj fungovanie tohto regiónu. Mal som šťastie byť tam dvakrát na súťažiach vodných slalomárov. Mám pocit, že polícia aj miestna samospráva vytvorili také podmienky na kontrolu a priepustnosť, že nevznikli žiadne zásadné problémy," povedal Šoth pre TASR. Väčšie šťastie na slovenské úspechy mal na dvorcoch Roland Garros, kde dosiahla historický úspech Anna Karolína Schmiedlová. Slovenka postúpila až do semifinále a obsadila štvrté miesto, čo je pre slovenský tenis najlepší výsledok pod piatimi kruhmi v ére samostatnosti. "Mal som šťastie byť na troch zápasoch Karolíny Schmiedlovej, keď sa jej podarilo vyhrať. Takéto pozitívne momenty zostanú v pamäti," povedal Šoth.



Olympijské hry, na ktorých boli dejiskom niektorých športov samotné ulice Paríža, ovplyvnili do výraznej miery aj miestnych. Nedeľný záverečný ceremoniál nie je na rozdiel od otváracieho na rieke Seina, no tento víkend je v uliciach mesta maratón mužov, žien i nový, všeľudový, na ktorom sa zúčastnili amatérski bežci. "Ovplyvnilo ich to podstatne, pretože hlavná trasa ženského a mužského maratónu je okolo rieky Seiny až po Versailles. Je v miestach, kde väčšia Parížanov prechádza cez Seinu. Miestni sa však pripravili, keďže sa už mnoho týždňov pred olympiádou zdôrazňoval práve tento moment," vysvetlil veľvyslanec pre TASR.



Nespokojnosť Francúzov a Parížanov s hrami podľa neho zmiernil fakt, že mnohí počas ich konania odcestovali, ale aj úspech domácich športovcov. Tí mali v nedeľu predpoludním na konte 62 medailí (16-24-22), čo je najlepší výkon po 124 rokoch a druhý najlepší vôbec. Viac cenných kovov mali Francúzi len na parížskych hrách v roku 1900 (102). "Primátorka Anne Hidalgová dostala na tento svoj mandát štyrikrát viac prostriedkov ako bežne. Išlo o mestskú olympiádu, ktorá má obrovský úspech aj za cenu istého diskomfortu Parížanov, pretože minimálne 800.000 z nich malo problémy s pohybom v centre mesta či v prístupe do svojich bytov a garáží. Toto bolo cítiť hlavne v júni a júli pred olympiádou, ale keďže mnohí Parížania počas hier odišli a francúzski športovci sú navyše mimoriadne úspešní, tak tá krivka nespokojnosti prudko klesá. Myslím si, že dnes eufória z francúzskych výsledkov na olympiáde ďaleko prevyšuje alebo presahuje negatívny moment spred nej," zhodnotil Šoth.