Služba EÚ: Január 2025 bol prekvapivo rekordne najteplejším

Londýn 6. februára (TASR) – Minulý mesiac bol najteplejším januárom od začiatku meraní, a to napriek začínajúcemu atmosférickému javu La Niňa, ktorý znižuje celosvetové teploty. Oznámili to vo štvrtok európski vedci, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Teploty v januári 2025 boli o 0,79 stupňa Celzia vyššie ako celosvetový priemer pre tento mesiac v rokoch 1991 – 2020 a 1,75 stupňa Celzia nad úrovňami z predindustriálneho obdobia, vyplýva zo správy Služby monitorovania zmeny klímy programu Copernicus (C3S) Európskej únie.



Išlo zároveň o 18. z posledných 19 mesiacov, v ktorom boli priemerné celosvetové teploty povrchu Zeme o viac ako 1,5 stupňa Celzia vyššie než v rokoch 1850 – 1900. Tie sa používajú na definovanie predindustriálneho obdobia.



Analýza vychádzala z miliárd meraní zo satelitov, lodí, lietadiel a meteorologických staníc po celom svete. Ukázala tiež, že obdobie uplynulých 12 mesiacov, od februára 2024 do januára 2025, prinieslo teploty o 1,61 stupňa Celzia nad úrovňou spred priemyselného obdobia. Tieto teploty boli nezvyčajne vysoké v mnohých oceánoch a moriach, konštatovala CS3.



Priemerná teplota vzduchu v Európe dosahovala 1,8 stupňa Celzia, bola teda o približne 2,51 stupňa Celzia nad priemerom pre január v rokoch 1991 – 2020. Išlo tak o druhý najteplejší január pre tento kontinent po roku 2020.



Prevažne nad priemerom boli teploty v južnej a východnej Európe, podpriemerné však zaznamenali v Británii, Írsku, na Islande, v severnom Francúzsku a severnej Škandinávii.



"Január 2025 je ďalším prekvapujúcim mesiacom, v ktorom pokračovali rekordné teploty pozorované počas posledných dvoch rokov napriek vývoju podmienok La Niňa v tropickom Pacifiku a ich dočasnom chladiacom účinku na globálne teploty," uviedla Samantha Burgessová z Európskeho centra pre strednodobú predpoveď počasia (ECMWF), ktoré službu C3S prevádzkuje.