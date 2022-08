Smädným zvieratám na alpských lúkach vozia vodu armádne vrtuľníky

Charmey 11. augusta (TASR) - Švajčiarsko nasadilo armádne vrtuľníky na dopravu vody pre tisíce smädných hospodárskych zvierat pasúcich sa na alpských lúkach. Krajinu, ako väčšinu Európy, sužujú tohto roku vysiľujúce horúčavy.



Menej zrážok prinútilo poľnohospodárov požiadať armádu o pomoc s potrebným občerstvením pre zvieratá a zabrániť suchu, ktoré by spôsobilo nedostatok krmiva v neskoršej časti roka, informovala vo štvrtok agentúra Reuters.



Dvojtýždňová operácia už prebieha. Zúčastňuje sa na nej šesť vrtuľníkov typu Eurocopter AS332 Super Puma, ktoré dopĺňajú takmer prázdne vodné rezervoáre používané na napájanie poľnohospodárskych zvierat - kráv, kôz a ošípaných.



Operácia potrvá do 19. augusta, pričom vrtuľníky by mali pomocou vakov zhodiť do rezervoárov celkovo 400.000 ton vody. Takáto operácia sa vo Švajčiarsku uskutočnila už aj počas období sucha v rokoch 2015 a 2018.



"Tento rok je obrovský nedostatok vody. Má to veľký vplyv na pastviny, chov, ale aj nížinné poľnohospodárstvo," povedal Frédéric Menétrey, riaditeľ agrosektoru v kantóne Fribourg.



Bez núdzového zásobovania vodou by sa zvieratá museli stiahnuť z horských pastvísk do nížin, kde sa zvyčajne v letných mesiacoch dorába kŕmne seno na zimu. "Skonzumujú tak seno určené na zimné obdobie, takže situácia sa koncom roka ešte viac zhorší," vysvetľuje Menétrey.