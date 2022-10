Smer-SD podporuje na post primátora Prešova J. Andrejka

Prešov 14. októbra (TASR) - Strana Smer-SD podporuje v nadchádzajúcich voľbách na post primátora mesta Prešov náčelníka Mestskej polície (MsP) v Prešove Jána Andrejka a na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) ústredného riaditeľa kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michala Kaliňáka. Počas tlačovej konferencie to v piatok v Prešove uviedol predseda strany Robert Fico a zároveň predstavil i kandidátov na poslancov.



Andrejko podľa Fica dlhé roky pôsobí ako náčelník MsP v Prešove a nie sú za ním žiadne kauzy. "Neskončil len pri manažovaní a riadení MsP v Prešove, súčasne je aj prezidentom Združenia mestských a obecných polícií na Slovensku, kde dohromady dáva rady a koordinuje činnosť približne 120 náčelníkov v mestách a obciach, kde je mestská polícia vytvorená," priblížil Fico.



Ako uviedol, navyše zo svojej pozície pozná do detailov spôsob fungovania mestskej samosprávy, preto má bohaté manažérske schopnosti a ľudské predpoklady na zvládnutie primátorskej pozície.



"Tak, ako som pred rokmi sľúbil náčelníkom mestských polícií, že zabojujem za sociálne zabezpečenie pre 2500 rodín mestských policajtov, tak som pripravený zabojovať za všetkých Prešovčanov a tvrdo pracovať pre náš Prešov," doplnil Andrejko. Hlavným dôvodom jeho kandidatúry na post primátora mesta Prešov je presvedčenie, že Prešov má čo ponúknuť všetkým generáciám, mladým perspektívu dobre zaplatenej práce a seniorom aktívnu a pokojnú jeseň života.



"Východ a v rámci neho aj Prešov potrebuje hlavne dobre platenú prácu. Kvalitná ponuka udrží mladých ľudí v Prešove a tým, ktorí museli pre prácu odísť, zase umožní vrátiť sa naspäť do svojho rodného mesta," povedal Andrejko. Jeho cieľom na poste prešovského primátora je fungujúca samospráva so špičkovými odborníkmi, ktorá vie naplno využívať eurofondy, pritiahnuť do mesta investorov a vytvárať nové pracovné miesta pre Prešovčanov.



PSK bude podľa Fica tiež predmetom pomerne veľkého politického súboja, keďže Smer-SD podporuje na post jeho predsedu Michala Kaliňáka a súčasný predseda je silný kandidát.