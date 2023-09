Smiech je prospešný pre srdce a na Mesiaci je prítomnosť síry

Bratislava 1. septembra (TASR) – Svet vedy neustále prináša fascinujúce nové poznatky. Čo nové sa udialo za uplynulý týždeň?



Archeológovia objavili v neolitickom nálezisku na severovýchode Francúzska stopy po trvalom osídlení. Podľa výskumníkov ide o dosiaľ jedinečný nález v celej Európe. Informovala o tom agentúra AFP.



Osídlenie z obdobia neolitu odkryli vo francúzskom Marais de Saint-Gond. Pred približne 150 rokmi tam našli prvé kresacie kamienky, pripomína AFP. Na ploche 450 hektárov sa odvtedy podarilo identifikovať 15 veľkých kremenných baní, ako aj 135 hypogeí – podzemných komplexov chodieb a komôr. Okrem toho tam objavili aj päť megalitických krytých uličiek, desať leštičov sekier či políčka obrábané metódou kontrolovaného vypaľovania.







Vďaka smiechu a dobrej nálade sa tkanivo vo vnútri srdca rozširuje a zlepšuje sa zásobovanie tela kyslíkom. Pacientom s ochorením koronárnych artérií terapia smiechom znížila hodnoty zápalových biomarkerov. TASR informuje podľa denníkov The Guardian a The Independent.



"Naša štúdia zistila, že terapia smiechom zvýšila funkčnú kapacitu kardiovaskulárneho systému," povedal jej hlavný autor profesor Marco Saffi z nemocnice de Clínicas de Porto Alegre v Brazílii. Vedecké zistenia boli prezentované na výročnom stretnutí Európskej kardiologickej spoločnosti v Amsterdame.







Indický lunárny rover Pragján potvrdil prítomnosť síry na južnom póle Mesiaca. Spektrografická analýza zároveň potvrdila prítomnosť hliníka, železa, vápnika, chrómu, titánu, mangánu, kyslíka a kremíka na mesačnom povrchu. Oznámila to v utorok podľa agentúry AFP indická vesmírna agentúra ISRO.



"Prístroj LIBS (z anglického Laser-Induced Breakdown Spectroscopy) vykonal prvé merania zloženia povrchu Mesiaca v blízkosti južného pólu. Merania priamo na mieste jednoznačne potvrdzujú prítomnosť síry v tejto oblasti, čo prístroje na palube orbitálnych sond nedokázali," uviedla ISRO vo vyhlásení vydanom ešte v pondelok.



Šesťkolesový rover poháňaný slnečnou energiou bude pohybovať v oblasti málo preskúmaného južného pólu počas dvoch týždňov a posielať odtiaľ zábery a vedecké údaje.



Pragján vyhľadáva stopy zamrznutej vody, ktorá by mohla byť potenciálnym zdrojom pitnej vody pre budúce pilotované misie. Lunárny rover bude podľa ISRO skúmať aj atmosféru Mesiaca a jeho seizmickú aktivitu.