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SMOLKOVÁ:Kombinovaná liečba rakoviny pankreasu by mohla potlačiť nádor
V relácii TASR TV Zdravie diskutuje Lucia Illanitzová vedkyňou Boženou Smolkovou.
Autor TASR
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Bratislava 15. júna (TASR) – Slovenskí vedci testujú nové možnosti kombinovanej liečby rakoviny pankreasu, aktuálne výsledky výskumu je možné interpretovať ako sľubné. „Kombinovaná liečba by mohla potlačiť nádor,“ konštatovala v relácii TASR TV Zdravie Božena Smolková z Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (BMC SAV).
„Podarilo sa nám objaviť sľubnú, kombinovanú terapiu,“ priblížila s tým, že momentálne prebieha výskum na myšiach. „Nádory, ktoré na myšiach už rástli, sme dokázali potlačiť tak, že na nejaký čas zmizli. Pri trojkombinácii liečby myši stále prežívajú,“ vysvetlila vedkyňa s tým, že zvieratá liečené monoterapiou a dvojkombináciou rakovina zahubila už pred niekoľkými týždňami.
„Robíme tzv. translačný výskum, čiže taký, ktorý sa dá využiť klinicky. Naša skupina neskúma priamo molekulárne mechanizmy, proteíny alebo pochody, ktoré sa v bunkách dejú na základnej úrovni, hľadáme to, čo by mohlo pacientom pomôcť,“ objasnila Smolková.
Zdôraznila, že v prípade rakoviny pankreasu je mimoriadne dôležitá skorá diagnostika. Keďže pankreas je lokalizovaný v brušnej dutine na pomerne zložitom mieste a prekrytý inými orgánmi, pacienti bývajú diagnostikovaní často neskoro.
Choroba sa podľa vedkyne na začiatku prejavuje len miernymi a nešpecifickými bolesťami, čo sa často pripisuje bežným zdravotným problémom. „Podľa štatistík až 80 % pacientov býva diagnostikovaných v neskorých štádiách,“ zhodnotila Smolková.
Cieľom vedcov je zmeniť vlastnosti nádorov pankreasu tak, aby odpovedali na imunoterapiu. „Imunoterapia je momentálne jeden z najväčších pokrokov v liečbe niektorých onkologických ochorení, ale určité typy nádorov na ňu neodpovedajú, vrátane karcinómu pankreasu,“ zhodnotila.
Ako dodala, pomôcť by mohla tiež tekutá biopsia. „V niektorých typoch ochorení sa používa na diagnostiku aj na monitorovanie ich priebehu, pretože oveľa skôr zachytí, keď sa ochorenie zhoršuje,“ vysvetlila. Ako upozornila, pri karcinóme pankreasu je použitie tekutej biopsie stále limitované nedostatočnou senzitivitou dostupných markerov.
Včasná diagnostika pomocou tekutej biopsie by mohla pomôcť aj pri ďalších onkologických ochoreniach. „Veľký význam majú prognostické markery. Teda informácia, či pacient bude mať zlú prognózu, a bude metastázovať,“ vysvetlila.
Lekárom by to mohlo pomôcť aj pri niektorých zriedkavých onkologických ochoreniach, ako je napríklad uveálny melanóm. „Je to nádor na vnútornej strane oka. Ročne sa diagnostikuje u približne piatich z milióna ľudí,“ priblížila s tým, že jeho klinický manažment je veľmi náročný.
„Lekári by potrebovali vedieť prognózu pacienta určiť z krvi už pri diagnostikovaní ochorenia, keďže biopsia nádorového tkaniva z oka je veľmi invazívny zásah. Metódy tekutej biopsie, ktorým sa venujeme, by to umožnili,“ spresnila.
U karcinómu pankreasu je podľa Smolkovej cieľom zachytiť ochorenie zavčasu. „Keď pacient vie dostatočne zavčasu, že má takéto agresívne ochorenie, môže podstúpiť chirurgickú liečbu, ktorá nie je možná v neskorých štádiách,“ zdôraznila. Pri uveálnom melanóme je tekutá biopsia pre pacienta výhodou, pretože polovica pacientov má malú pravdepodobnosť metastázovania.
U pacientov so zvýšeným rizikom by táto informácia umožnila častejšie vyšetrenia, aby bol vznik metastatickej choroby zachytený včas. „Uveálny melanóm metastázuje u 50 percent diagnostikovaných pacientov a v pokročilých štádiách je liečba stále veľmi limitovaná,“ uzavrela.
„Podarilo sa nám objaviť sľubnú, kombinovanú terapiu,“ priblížila s tým, že momentálne prebieha výskum na myšiach. „Nádory, ktoré na myšiach už rástli, sme dokázali potlačiť tak, že na nejaký čas zmizli. Pri trojkombinácii liečby myši stále prežívajú,“ vysvetlila vedkyňa s tým, že zvieratá liečené monoterapiou a dvojkombináciou rakovina zahubila už pred niekoľkými týždňami.
„Robíme tzv. translačný výskum, čiže taký, ktorý sa dá využiť klinicky. Naša skupina neskúma priamo molekulárne mechanizmy, proteíny alebo pochody, ktoré sa v bunkách dejú na základnej úrovni, hľadáme to, čo by mohlo pacientom pomôcť,“ objasnila Smolková.
Zdôraznila, že v prípade rakoviny pankreasu je mimoriadne dôležitá skorá diagnostika. Keďže pankreas je lokalizovaný v brušnej dutine na pomerne zložitom mieste a prekrytý inými orgánmi, pacienti bývajú diagnostikovaní často neskoro.
Choroba sa podľa vedkyne na začiatku prejavuje len miernymi a nešpecifickými bolesťami, čo sa často pripisuje bežným zdravotným problémom. „Podľa štatistík až 80 % pacientov býva diagnostikovaných v neskorých štádiách,“ zhodnotila Smolková.
Cieľom vedcov je zmeniť vlastnosti nádorov pankreasu tak, aby odpovedali na imunoterapiu. „Imunoterapia je momentálne jeden z najväčších pokrokov v liečbe niektorých onkologických ochorení, ale určité typy nádorov na ňu neodpovedajú, vrátane karcinómu pankreasu,“ zhodnotila.
Ako dodala, pomôcť by mohla tiež tekutá biopsia. „V niektorých typoch ochorení sa používa na diagnostiku aj na monitorovanie ich priebehu, pretože oveľa skôr zachytí, keď sa ochorenie zhoršuje,“ vysvetlila. Ako upozornila, pri karcinóme pankreasu je použitie tekutej biopsie stále limitované nedostatočnou senzitivitou dostupných markerov.
Včasná diagnostika pomocou tekutej biopsie by mohla pomôcť aj pri ďalších onkologických ochoreniach. „Veľký význam majú prognostické markery. Teda informácia, či pacient bude mať zlú prognózu, a bude metastázovať,“ vysvetlila.
Lekárom by to mohlo pomôcť aj pri niektorých zriedkavých onkologických ochoreniach, ako je napríklad uveálny melanóm. „Je to nádor na vnútornej strane oka. Ročne sa diagnostikuje u približne piatich z milióna ľudí,“ priblížila s tým, že jeho klinický manažment je veľmi náročný.
„Lekári by potrebovali vedieť prognózu pacienta určiť z krvi už pri diagnostikovaní ochorenia, keďže biopsia nádorového tkaniva z oka je veľmi invazívny zásah. Metódy tekutej biopsie, ktorým sa venujeme, by to umožnili,“ spresnila.
U karcinómu pankreasu je podľa Smolkovej cieľom zachytiť ochorenie zavčasu. „Keď pacient vie dostatočne zavčasu, že má takéto agresívne ochorenie, môže podstúpiť chirurgickú liečbu, ktorá nie je možná v neskorých štádiách,“ zdôraznila. Pri uveálnom melanóme je tekutá biopsia pre pacienta výhodou, pretože polovica pacientov má malú pravdepodobnosť metastázovania.
U pacientov so zvýšeným rizikom by táto informácia umožnila častejšie vyšetrenia, aby bol vznik metastatickej choroby zachytený včas. „Uveálny melanóm metastázuje u 50 percent diagnostikovaných pacientov a v pokročilých štádiách je liečba stále veľmi limitovaná,“ uzavrela.