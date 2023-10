SND chystá premiéru detskej opery Muflón Ancijáš podľa kníh B. Jobusa

Bratislava 18. októbra (TASR) - Slovenské národné divadlo (SND) chystá premiéru pôvodnej slovenskej detskej opery Muflón Ancijáš. Vznikla podľa rovnomenných kníh Braňa Jobusa v hudobnom spracovaní skladateľa Slava Solovica a v réžii Michala Spišáka. Autor príbehov aj libreta sa deťom predstaví v úlohe rozprávača. Premiéra je naplánovaná na nedeľu 29. októbra.



"Muflón Ancijáš je symbolom morálneho kompasu, láskavosti a humoru, humor nie je často súčasťou operného diela, Muflón Ancijáš má dokonca láskavý humor, preto sa veľmi teším, že sa objavuje na našom javisku," uviedol na stredajšej tlačovej konferencii riaditeľ Opery SND Martin Leginus. Pripomenul, že Jobusove knihy s príbehmi Ancijáša sú obrovským hitom, zamilovali si ich tisícky detí aj rodičov po celom Slovensku. "Dodnes sa predalo viac ako 35.000 kníh, to je neuveriteľné číslo v slovenskom kontexte," dodal k huncútstvam nezbedného muflóna, obľúbeným nielen pre dobrodružstvá a veselé príbehy, ale najmä pre ich pozitívny odkaz pretkaný hodnotami lásky a dobra.







"Osemnásť rokov abstinujem, 18 rokov si žijem krásny slobodný život, v ktorom si plním sny ako na bežiacom páse," povedal Jobus, ktorý všetky svoje zážitky začal dávať do rozprávkových kníh. Práve v príbehoch Muflóna Ancijáša opísal, ako sám hovorí, revolučnú zmenu svojho života, keď sa konečne oslobodil od alkoholu. Stvoril Ancijáška, ktorý si začal plniť svoje sny a želania.



Operu tvoria tri krátke dvadsaťminútové príbehy, v každom z nich Ancijáš zažije iné dobrodružstvo a v každom opäť preukáže svoju odvahu, čisté srdce a zodpovednosť. Libreto vytvoril Jobus "povyťahovaním" príbehov z kníh, ktoré už o dobrosrdečnej postavičke vyšli. "Tretiu časť opery sme prispôsobili, libreto bolo špeciálne napísane pre SND, v ktorom sa príbeh odohráva," prezradil Jobus.







"Je to nádherný poetický svet Muflóna Ancijáša spojený z kongeniálnou muzikou Slava Solovica," zhodnotil predstavenie Spišák. "Hudba je nádherná, dobrotivá, prajná, pozitívna a láskavá, že sa nedalo povedať nie, je to pre mňa veľké šťastie, že som mohol svojou trochou prispieť k úspechu tejto rozprávky pre deti, nepochybujem, že bude úspešná," dodal režisér. Ocenil tiež posolstvo opernej inscenácie, ktorá deťom odovzdáva myšlienku, že sa oplatí byť dobrý, láskavý a ľuďom pomáhať.



V hlavnej úlohe sa predstaví Róbert Remeselník v alternácii s Jánom Zreľakom. V ďalších úlohách uvidia diváci aj Dominiku Mičíkovú v alternácii s Andreou Vizvári.