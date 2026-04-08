Streda 8. apríl 2026
SNEH I MRÁZ: Pripravte sa v týchto lokalitách

Výstrahy pred snežením platia na väčšine územia Prešovského kraja a v okresoch Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Tvrdošín a Čadca.

Bratislava 8. apríla (TASR) - V niektorých okresoch Prešovského a Žilinského kraja platia výstrahy prvého stupňa pred snežením. Vydali ich aj na štvrtok (9. 4.). Na väčšine Slovenska zároveň do piatka (10. 4.) rána platia výstrahy pred mrazom, ktorý môže ohroziť vegetáciu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.

Výstrahy pred snežením platia na väčšine územia Prešovského kraja a v okresoch Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Tvrdošín a Čadca. Podľa meteorológov môže spadnúť jeden až štyri centimetre nového snehu. Výstrahy platia do štvrtka večera.

Vo všetkých krajoch s výnimkou Prešovského zároveň od polnoci platí výstraha pred mrazom vo vegetačnom období. Dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu nula až mínus štyri stupne Celzia sa očakáva nielen pri zemi, ale lokálne aj vo výške dva metre nad povrchom. „Očakávaný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže poškodiť vegetáciu,“ varuje SHMÚ.
Šaríf: Irán, USA a ich spojenci súhlasili s okamžitým prímerím

REXOVÁ: Chcem byť najlepšia, na pódiu a dosahovať najlepšie výsledky

PITEKOVÁ: Fekálna mikrobiálna transplantácia vyžaduje od darcu celibát

J. Hajko z KDH sa vzdáva poslaneckého mandátu