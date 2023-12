Sneh v Malých Karpatoch sa topí takým rýchlym tempom, akým napadol

Bratislava 24. decembra (TASR) - Tak rýchlo, ako v sobotu (23. 12.) v oblasti Malých Karpát na juhozápadnom Slovensku sneh napadol, tak rýchlo počas nedele a pondelka (25. 12.) zmizne. Pri zmapovaní aktuálnej poveternostnej situácie i predpovede na najbližšie hodiny to konštatuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



Na sociálnej sieti meteorológovia vysvetľujú, že zmenu má na svedomí veľmi teplý vzduch, ktorý na územie SR začal prúdiť od západu, navyše je sprevádzaný západným vetrom, ktorý je najsilnejší na hrebeni Malých Karpát. Sneh sa ich vplyvom mimoriadne rýchlo topí.



"O polnoci dosiahla výška snehovej pokrývky v Malých Karpatoch 42 centimetrov, no v nedeľu na poludnie tu bolo už len 19 centimetrov snehu," uvádza SHMÚ. Ozrejmuje, že rýchlosť topenia je spôsobená okrem silného vetra a pomerne suchého vzduchu aj tým, že sa topí veľmi čerstvý sneh, ktorý nemá poriadnu stabilitu.



"Keďže veľmi teplo a veterno bude v Malých Karpatoch aj počas najbližšej noci a v pondelok cez deň, je veľmi pravdepodobné, že najneskôr do pondelkového večera sneh v Malých Karpatoch takmer úplne zmizne," dodávajú meteorológovia.