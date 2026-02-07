Snehové správy: V prevádzke je do 90 stredísk

Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V prevádzke zostáva 95 % areálov, pre nepriaznivé poveternostné podmienky sú zatvorené len niektoré malé strediská.

Bratislava 7. februára (TASR) - Počasie tento týždeň nebolo zimným športom príliš naklonené, oteplenie zmenilo kvalitu snehu na vlhký alebo mokrý, a kde-tu aj ubudlo 5 cm snehu.

V prevádzke zostáva 95 % areálov, pre nepriaznivé poveternostné podmienky sú zatvorené len niektoré malé strediská ako Fričkovce, Podbanské, Vadičov, Čertovica – STIV (vedľajšie Skicentrum je otvorené) alebo Fačkovské sedlo.

V prevádzke je do 90 stredísk, podmienky na lyžovanie sú dobré, vo vyšších polohách veľmi dobré a hrúbka snehu je dostatočná – v maximálnych hodnotách sa drží na úrovni od 40 do 80 cm, miestami aj viac. Podklad je pevný, vo vrchných častiach v priebehu dňa povoľuje. Pod bod mrazu majú teploty klesať už v najbližších dňoch – minimálne v nočných hodinách.







Alpské strediská

V alpskom priestore prevládajú dobré až veľmi dobré lyžiarske podmienky, s dostupnosťou tratí 70 až 100 %. V najvyššie položených strediskách v Rakúsku je okolo 100 až 150 cm snehu, na niektorých ľadovcoch aj viac. Väčšina stredísk hlási snehovú vrstvu v rozmedzí 50 až 90 cm. Sneh je hrubý, niekde aj prachový.
