Nadšenci zimných športov môžu navštíviť až 60 areálov

Nízke Tatry







Donovaly 30-40 cm veľmi dobré



Jasná sever 40-70 cm veľmi dobré



Jasná juh 30-60 cm veľmi dobré



Pavčina Lehota 10-40 cm dobré



Opalisko-Závažná Poruba 40-60 cm veľmi dobré



Liptovská Teplička 30-40 cm dobré



Mýto pod Ďumbierom 30-45 cm veľmi dobré



Telgárt 30-50 cm veľmi dobré



Čierny Balog 50 cm veľmi dobré



Šachtičky 20-40 cm veľmi dobré



Čertovica-STIV 20-40 cm dobré



Čertovica 25-50 cm dobré



Tále 50 cm veľmi dobré



Vyšná Boca 50-70 cm dobré











Vysoké, Západné a Belianske Tatry







Kubašok-Spišské Bystré 20-40 cm veľmi dobré



Štrbské Pleso 50 cm veľmi dobré



Tatranská Lomnica 40-50 cm veľmi dobré



Roháče-Spálená 30-50 cm veľmi dobré



Bachledka 20-30 cm dobré



Snowpark Lučivná 40 cm veľmi dobré



Janovky-Zuberec 30-40 cm dobré



Dolný Smokovec 20-40 cm veľmi dobré



Svit - Lopušná dolina 30 cm dobré



Dolinky - Žiar 30 cm dobré



Monkova dolina - Ždiar 30 cm dobré



Strachan - Ždiar 40-50 cm dobré



Strednica - Ždiar 40-50 cm veľmi dobré











Veľká a Malá Fatra







Jasenská dolina 30-40 cm veľmi dobré



Malinô Brdo 40 cm dobré



Vrátna-Paseky 40-50 cm veľmi dobré



Winter park Martinky 30-50 cm veľmi dobré



Valčianska dolina 30-40 cm dobré











Kysuce a Orava







Kubínska hoľa 40-50 cm veľmi dobré



Krušetnica 30-40 cm veľmi dobré



Snowparadise V. Rača 20-40 cm dobré



Športcentrum Oščadnica 20-50 cm dobré



Oravská Lesná 40-65 cm veľmi dobré



Zábava - Hruštín 40-50 cm veľmi dobré



Snow Sun Vadičov 40-50 cm veľmi dobré



Racibor-Or. Podzámok 40 cm veľmi dobré











Malé Karpaty







Pezinská Baba 10-30 cm dobré



Zochova chata 10-30 cm dobré











Východné Slovensko







Levočská dolina 30 cm dobré



Jahodná 20-30 cm veľmi dobré



Gugel Mlynky 40-60 cm veľmi dobré



Vernár - Studničky 30-40 cm veľmi dobré



Drienica 30 cm dobré



Litmanová 15-40 cm veľmi dobré











Stredné Slovensko



Králiky 30 cm veľmi dobré



Čičmany 40-60 cm veľmi dobré



Krahule 40 cm veľmi dobré



Vyšná Slaná 25-35 cm dobré



Zerrenpach Látky 40-50 cm dobré



Drozdovo 10-25 cm dobré



Kokava-línia 30 cm veľmi dobré











Javorníky







Kohútka 20-50 cm dobré



Makov 20-35 cm dobré

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Miroslava Siváková

Alpské strediská





Rakúsko







Göstling-Hochkar 80-100 cm veľmi dobré



Hinterstoder 15-100 cm dobré



Hintertux 30-190 cm dobré



Ischgl 30-80 cm veľmi dobré



Kitzbuehel a Kirchberg 60-65 cm dobré



Schladming Dachstein 0-110 cm dobré



Serfaus-Fiss-Ladis 15- 75 cm veľmi dobré



Sölden 15-170 cm dobré



St. Anton am Arlberg 40-120 cm dobré



Stubai 20-135 cm dobré



Zell am See-Kaprun 60-130 cm dobré



Obertauern 110-150 cm veľmi dobré



Semmering 50-60 cm veľmi dobré



Zillertal Arena 20-150 cm dobré











Švajčiarsko







Davos Klosters 35- 80 cm dobré



Matterhorn Ski Paradise 15- 90 cm dobré



Saas-Fee 20-120 cm dobré



Verbier 40- 70 cm dobré











Taliansko







Alta Badia 30- 80 cm dobré



Marmolada-Arabba 30-210 cm veľmi dobré



Kronplatz 10-120 cm dobré



Dolomity-3 Zinnen 65-110 cm veľmi dobré



Bormio 20- 90 cm dobré







Francúzsko







Chamonix Mont-Blanc 50-115 cm dobré



La Plagne 30-115 cm dobré



Les Trois Vallées 110-150 cm dobré



Tignes 65-120 cm dobré



Vald´Isére 90 cm dobré

Bratislava 26. decembra (TASR) - Oproti minulému roku, kedy bolo v tento deň otvorených len okolo 25 stredísk, je v nedeľu v prevádzke už 60 zimných areálov, a to vďaka skoršiemu nástupu chladnejších dní už na začiatku mesiaca.V nedeľu začínajú sezónu v Ski Makove, v Skicentre Strednica v Ždiari, v stredisku Snow Sun Vadičov, na Malinom Brde aj vo Vyšnej Boci. V sobotu (25. 12.) otvárali zjazdovky vo Veľkej Rači, vo Valčianskej doline, v Drienici, v Kokave-línii, na Táloch alebo v Lopušnej doline. Vplyvom prechodného oteplenia bol sneh včera v nižších nadmorských výškach mokrý, vzhľadom na opätovné ochladenie je podklad tvrdý a premrznutý, vo vyšších polohách prachový.Pripadlo aj päť až desať centimetrov nového snehu. Lyžiarske podmienky sú dobré až veľmi dobré. Hrúbka snehovej pokrývky sa pohybuje zväčša od 20 do 50 centimetrov. Viac snehu hlási Jasná a Vyšná Boca – do 70 centimetrov, Mlynky-Gugeľ a Závažná Poruba - do 60 centimetrov. Vo väčšine stredísk je prevádzka stále čiastočná, no v strediskách, ktoré začínali sezónu už minulý alebo predminulý týždeň sa počet otvorených svahov zvýšil – napríklad na Kubínskej holi, v Levočskej doline aj na Krahuliach je k dispozícii celé stredisko, v Tatranskej Lomnici, na Roháčoch-Spálenej, Štrbskom Plese a v Bachledke je upravených 50 až 60 percent zjazdoviek.Na Donovaloch včera spustili aj lokalitu Nová hoľa, na Štrbskom Plese premáva už aj lanovka Solisko.V Alpách sú dobré podmienky pre zimné športy. Snehová vrstva niekde poklesla o päť až desať centimetrov. Sneženie sa v najbližších dvoch dňoch neočakáva. Sneh je vo vyšších polohách prachový, v nižších hrubý. Sezóna bola spustená vo väčšine areálov, v Rakúsku je otvorených 200 stredísk.