Nielen milovníci lyžovania môžu dnes navštíviť okolo 80 areálov

Nízke Tatry







Čachovo-Selce 40-55 cm veľmi dobré



Donovaly 50-70 cm veľmi dobré



Jasná Nízke Tatry 40-90 cm veľmi dobré



Krpáčovo 50 cm veľmi dobré



Pavčina Lehota 40-70 cm veľmi dobré



Opalisko-Závažná Poruba 50-80 cm veľmi dobré



Liptovská Teplička 50-60 cm veľmi dobré



Mýto pod Ďumbierom 75-100 cm veľmi dobré



Tále 50 cm veľmi dobré



Telgárt 40-60 cm veľmi dobré



Čierny Balog 30-50 cm veľmi dobré



Šachtičky 70-80 cm dobré



Čertovica 40 cm dobré



Vyšná Boca 50-70 cm dobré











Vysoké Tatry







Kubašok-Sp.Bystré 30-50 cm veľmi dobré



Snowpark Lučivná 60 cm veľmi dobré



Štrbské Pleso 90 cm veľmi dobré



Tatranská Lomnica 40-50 cm veľmi dobré



Svit-Lopušná dolina 50 cm veľmi dobré



Podbanské 40-70 cm veľmi dobré



Dolný Smokovec 20-40 cm veľmi dobré











Západné Tatry







Roháče-Spálená 120-160 cm veľmi dobré



Dolinky - Žiar 40-50 cm veľmi dobré



Janovky-Zuberec 70-90 cm veľmi dobré











Belianske Tatry, Ždiar







Bachledka Ski&Sun 40-60 cm veľmi dobré



Bachledova Deny 40-50 cm veľmi dobré



Monkova dolina-Ždiar 70 cm veľmi dobré



Strednica - Ždiar 30-40 cm dobré



Strachan - Ždiar 40-50 cm veľmi dobré











Veľká a Malá Fatra







Jasenská dolina 40-50 cm veľmi dobré



Malinô Brdo 50-60 cm veľmi dobré



Vrátna Malá Fatra 50-70 cm veľmi dobré



Winter park Martinky 50-95 cm veľmi dobré



Valčianska dolina 50-110 cm veľmi dobré



Fačkovské sedlo 40-50 cm veľmi dobré











Kysuce a Orava







Snowparadise V. Rača 25-65 cm veľmi dobré



Športcentrum Oščadnica 60 cm veľmi dobré



Oravská Lesná 80-120 cm veľmi dobré



Krušetnica 30-40 cm veľmi dobré



Kubínska hoľa 70-80 cm veľmi dobré



Zábava-Hruštín 80-100 cm veľmi dobré



Brezovica 60-80 cm veľmi dobré



Ski Vitanová 60-70 cm veľmi dobré



Racibor-Oravský Podzámok 70 cm veľmi dobré



Vadičov 30-50 cm veľmi dobré



Nižná Uhliská 40-50 cm veľmi dobré











Východné Slovensko







Levočská dolina 30 cm veľmi dobré



Jahodná 45-60 cm veľmi dobré



Gugel Mlynky 40-60 cm veľmi dobré



Drienica 50 cm veľmi dobré



Poráč Park 40 cm veľmi dobré



Makovica-Nižná Polianka 30-50 cm veľmi dobré



Litmanová 40 cm veľmi dobré



Lysá Ski 40-50 cm dobré



Vernár-Studničky 30-40 cm veľmi dobré



Vyšné Ružbachy 85 cm veľmi dobré



Renčišov-Búče 40-55 cm veľmi dobré











Stredné Slovensko







Vyšná Slaná 30-40 cm veľmi dobré



Kokava-línia 50-60 cm veľmi dobré



Salamandra 20-40 cm veľmi dobré



Čičmany 40-80 cm veľmi dobré



Krahule 40 cm veľmi dobré



Králiky 75-80 cm veľmi dobré



Zerrenpach Látky 20-60 cm veľmi dobré



Ski Skalka 50-70 cm veľmi dobré



Drozdovo 10-40 cm veľmi dobré











Javorníky







Kohútka 40-60 cm veľmi dobré



Čertov-Lazy pod Makytou 20-30 cm veľmi dobré



Makov 40-55 cm veľmi dobré



Kasárne-Javorníky 60-80 cm veľmi dobré











Západné Slovensko







Stará Myjava 20-30 cm veľmi dobré



Pezinská Baba 15-30 cm dobré



Zochova chata 15-35 cm dobré





Alpské strediská

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 19. februára (TASR) -V prevádzke je okolo 80 lyžiarskych areálov. Lyžiarske podmienky sú dobré až veľmi dobré, hlavne na severe Slovenska. Hrúbka snehovej vrstvy je dostatočná a pohybuje sa zväčša od 30 do 50 cm v minimálnych hodnotách a od 40 do 80 cm v maximách. Nad 80 cm snehu hlásia oravské areály Roháče-Spálená, Orava Snow, Ski Zábava-Hruštín a Janovky v Zuberci, ale aj Štrbské Pleso, Chopok a Valčianska dolina.Na východnom Slovensku je najviac snehu vo Vyšných Ružbachoch – do 85 cm, v ďalších areáloch je od 30 do 60 cm snehu a veľmi dobré podmienky. Lyžuje sa v Litmanovej, v Levočskej doline, v Nižnej Polianke pri Bardejove, v Drienici aj v susednej Lysej. Vleky denne premávajú aj v Jahodnej pri Košiciach a v strediskách Renčišov-Búče, Mlynky, Vernár-Studničky a Poráč Park. Na juhozápade je v priemere okolo 20 cm snehu, podmienky sú dobré alebo obmedzené. Vleky premávajú na Zochovej chate a Pezinskej Babe. Prevádzka pokračuje v režime OTP. Dnes organizujú v Skicentre Strachan goralskú zabíjačku a snow show, na Šachtičkách budú v dňoch 20. – 21. 2. prebiehať preteky UNIFIS. Počasie na horách je dnes opäť veľmi veterné – nie je vylúčená odstávka prepravných zariadení vo vysokohorských polohách.Lyžiarske podmienky v Alpách sú dobré až veľmi dobré. Snehová vrstva je stabilná. Sneh je prachový alebo hrubý. Počasie je oblačné, zajtra aj v pondelok má byť aj v alpskom priestore silno veterno, v pondelok aj so snežením – vo viacerých lokalitách aj intenzívnym.Göstling-Hochkar 175-220 cm veľmi dobréHinterstoder 35-180 cm dobréHintertux 50-245 cm veľmi dobréIschgl 50-110 cm veľmi dobréKitzbuehel a Kirchberg 90-105 cm dobréObertauern 185-235 cm veľmi dobréSchladming Dachstein 0-250 cm dobréSerfaus-Fiss-Ladis 30-135 cm veľmi dobréSölden 15-275 cm dobréSt. Anton am Arlberg 90-270 cm veľmi dobréStubai 30-205 cm dobréZell am See-Kaprun 90-240 cm dobréSemmering 50-60 cm veľmi dobréZillertal Arena 60-190 cm dobréSt. Anton am Arlberg 90-270 cm dobréDavos Klosters 110-180 cm dobréMatterhorn Ski Paradise 40-120 cm dobréSaas-Fee 65-205 cm dobréVerbier 30-120 cm dobréAlta Badia 40-100 cm dobréMarmolada-Arabba 30-40 cm veľmi dobréKronplatz 5-110 cm dobréDolomity-3 Zinnen 105-160 cm veľmi dobréBormio 40-85 cm dobréChamonix Mont-Blanc 20-180 cm dobréLa Plagne 50-195 cm dobréLes Trois Vallées 120-170 cm dobréTignes 130-190 cm dobréVal d´Isére 115-140 cm dobréZdroj: www.holidayinfo.sk