Lyžiarska sezóna pokračuje, prevádzku ohlásilo ešte 5 zimných areálov

Nízke Tatry







Donovaly 30-40 cm veľmi dobré



Jasná Nízke Tatry 40-90 cm veľmi dobré



Mýto pod Ďumbierom 75-100 cm veľmi dobré



Tále 50 cm veľmi dobré, so-ne



Čierny Balog 30-50 cm veľmi dobré







Vysoké Tatry







Štrbské Pleso 90 cm veľmi dobré



Tatranská Lomnica 40-50 cm veľmi dobré







Západné Tatry







Roháče-Spálená 120-160 cm veľmi dobré









Veľká a Malá Fatra





Malinô Brdo 40-50 cm veľmi dobré, so-ne



Vrátna Malá Fatra 30-70 cm veľmi dobré



Winter park Martinky 40-75 cm veľmi dobré







Stredné Slovensko







Ski Skalka 50-70 cm veľmi dobré. so-ne







Orava







Kubínska hoľa 40-60 cm veľmi dobré



Zábava-Hruštín 50-60 cm veľmi dobré







Východné Slovensko







Jahodná 30-50 cm veľmi dobré







Alpské strediská



Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo



Rakúsko







Göstling-Hochkar 100-120 cm veľmi dobré



Hinterstoder 25-100 cm dobré



Hintertux 35-275 cm veľmi dobré



Ischgl 20-100 cm veľmi dobré



Kitzbuehel a Kirchberg 70-100 cm dobré



Obertauern 185-235 cm veľmi dobré



Schladming Dachstein 0-240 cm dobré



Semmering 30-40 cm veľmi dobré



Serfaus-Fiss-Ladis 10-110 cm veľmi dobré



Sölden 15-260 cm dobré



St. Anton am Arlberg 50-255 cm veľmi dobré



Stubai 20-200 cm dobré



St. Anton am Arlberg 50-245 cm dobré



Zell am See-Kaprun 50-230 cm dobré



Zillertal Arena 50-170 cm dobré







Švajčiarsko







Davos Klosters 65-165 cm dobré



Matterhorn Ski Paradise 0-130 cm dobré



Saas-Fee 40-200 cm dobré



Verbier 15-115 cm dobré







Taliansko







Alta Badia 25-50 cm dobré



Marmolada-Arabba 30-40 cm veľmi dobré



Kronplatz 15-110 cm dobré



Dolomity-3 Zinnen 105 cm veľmi dobré



Bormio 20-75 cm dobré







Francúzsko







Chamonix Mont-Blanc 0-270 cm dobré



La Plagne 15-180 cm dobré



Les Trois Vallées 125-175 cm dobré



Tignes 110-190 cm dobré



Val d´Isére 75-120 cm dobré





Bratislava 29. marca (TASR) - Po víkende zostalo otvorených okolo 10 stredísk. Cez víkend, v závislosti od podmienok, ohlásilo prevádzku ešte 5 zimných areálov – napr. Malinô Brdo, Tále alebo Skalka. V Jahodnej sa do piatku lyžuje len vo večerných hodinách. Najvyššia snehová vrstva je na Roháčoch-Spálenej a v Lomnickom sedle – cez 1 m, Štrbské Pleso a Chopok hlásia do 90 cm snehu – v týchto lokalitách je predpoklad prevádzky ešte aj počas veľkonočných sviatkov. Okolo 70 cm snehu v horných hodnotách je vo Vrátnej a na Martinských holiach, Mýto pod Ďumbierom hlási 75 až 100 cm. Lyžiarske podmienky sú dobré až veľmi dobré.V Rakúsku pokračuje lyžiarska sezóna vo viac ako stovke stredísk, ďalších 90 malých a nižšie položených areálov sezónu ukončilo. Situácia je stabilná, lyžiarske podmienky sú dobré až veľmi dobré. Dnes má byť opäť slnečno, zajtra viac oblakov, v stredu sa očakáva aj mierne sneženie.