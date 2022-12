Lyžiari si môžu vyberať, otvorených je 20 stredísk

Nízke Tatry



Donovaly-Záhradište 40 cm dobré



Jasná sever 30 – 70 cm veľmi dobré



Jasná juh 30 – 60 cm dobré



Ski Telgárt 50 cm veľmi dobré







Vysoké, Západné a Belianske Tatry



Štrbské Pleso 40 – 50 cm dobré



Tatranská Lomnica 50 cm veľmi dobré



Roháče-Spálená 40 – 60 cm veľmi dobré



Bachledka Ski&Sun 35 – 45 cm dobré







Malá Fatra



Vrátna - Paseky 50 cm dobré







Stredné Slovensko



Krahule 30 cm veľmi dobré







Kysuce a Orava



Snowparadise Veľká Rača 30 cm dobré



Kubínska hoľa 50 cm veľmi dobré



Brezovica 50 cm dobré



Krušetnica 70 cm veľmi dobré







Javorníky



Skicentrum Kohútka 40 cm dobré







Západné Slovensko



Pezinská Baba 20 cm dobré



Zochova chata 20 cm dobré







Východné Slovensko



Jahodná 25 cm veľmi dobré

Alpské strediská



Ilustračná snímka. Foto: TASR – Milan Kapusta



Lyžiarske podmienky – výber stredísk







Rakúsko



Göstling - Hochkar 10 – 60 cm dobré



Hinterstoder 30 – 60 cm dobré



Hochficht 40 – 65 cm dobré



Hintertux 30 – 100 cm veľmi dobré



Ischgl 10 – 40 cm veľmi dobré



Kitzbuehel a Kirchberg 50 – 55 cm dobré



Obertauern 50 – 100 cm veľmi dobré



Semmering 30 – 50 cm veľmi dobré



Schladming Dachstein 0 – 70 cm dobré



Stuhleck 35 – 60 cm dobré



Serfaus – Fiss – Ladis 10 - 50 cm veľmi dobré



Sölden 0 – 150 cm dobré



St. Anton am Arlberg 30 – 130 cm dobré



Stubai 20 – 80 cm dobré



St. Anton am Arlberg 20 – 65 cm dobré



Zell am See – Kaprun 0 – 75 cm dobré



Zillertal Arena 25 – 50 cm dobré







Taliansko



Bormio 30 – 50 cm dobré



Dolomity – 3 Zinnen 25 – 55 cm dobré



Madonna di Campiglio 40 – 80 cm dobré



Marmolada – Arabba 0 – 40 cm dobré



Livigno 40 – 55 cm dobré







Švajčiarsko



Corvatsch 30 – 50 cm dobré



Saas-Fee 30 – 135 cm dobré



Sant Moritz – Engadin 30 – 60 cm dobré







Francúzsko



Chamonix Mont-Blanc 65 – 110 cm dobré



La Plagne 20 – 95 cm dobré



Les Trois Vallées 60 – 110 cm dobré



Tignes 50 – 115 cm dobré



Vald´Isére 55 – 90 cm dobré



Bratislava 21. decembra (TASR) - Na predvianočnú lyžovačku pozýva v stredu do 20 stredísk. Sezónu otvárajú v Krušetnici, vo štvrtok v Snowparku Lučivná a vo Valčianskej doline, v piatok sa k nim pridajú Martinské hole alebo Skicentrum Strachan v Ždiari. V závislosti od mínusových teplôt prevádzkovatelia pokračujú v technickom zasnežovaní. Podmienky sa pomaly zlepšujú, k ich zhoršeniu však môže dôjsť pri oteplení počas sviatkov, čo nie je neštandardný jav. Lyžiarske podmienky sú aktuálne prevažne dobré, so snehovou vrstvou hrúbky 20 až 50 centimetrov, viac snehu hlási Jasná a Roháče-Spálená. Strediská zostávajú v čiastočnej prevádzke, najviac zjazdoviek je upravených v Jasnej – 26 kilometrov, v Tatranskej Lomnici, na Kubínskej holi – osem kilometrov a na Roháčoch – Spálenej a v Bachledke, kde je k dispozícii okolo päť kilometrov lyžiarskych svahov.V Alpách je v prevádzke už väčšina lyžiarskych areálov – v Rakúsku nad 150. Situácia je stabilná, snehová vrstva niekde mierne poklesla, zajtra sa očakáva mierne sneženie v západnej časti Álp. Podmienky sú dobré až veľmi dobré. Do prevádzky pribudli ďalšie zjazdovky, plný stav tratí však nie je k dispozícii – dostupnosť sa pohybuje okolo 50 až 80 percent.