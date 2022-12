Predĺžený víkend praje lyžiarom,športovcov víta nad 50 zimných areálov

Nízke Tatry



Čachovo-Selce 5-50 cm veľmi dobré



Donovaly-Nová Hoľa 40 cm dobré



Donovaly-Záhradište 40 cm dobré



Jasná Nízke Tatry 30-70 cm veľmi dobré



Opalisko - Závažná Poruba 50 cm dobré



Mýto pod Ďumbierom 40 cm veľmi dobré



Pavčina Lehota 40 cm dobré



Čierny Balog 35 cm dobré



Liptovská Teplička 35 cm veľmi dobré



Telgárt 50 cm veľmi dobré



Šachtičky 25-30 cm dobré



Tále 60 cm veľmi dobré







Vysoké a Západné



Štrbské Pleso 40-50 cm dobré



Roháče-Spálená 40-60 cm veľmi dobré



Tatranská Lomnica 50 cm veľmi dobré



Starý Smokovec 50 cm veľmi dobré



Snowpark Lúčivná 60 cm veľmi dobré



Svit – Lopušná dolina 30 cm dobré



Zuberec – Janovky 30-40 cm dobré



Skicentrum Dolinky – Žiar 30 cm dobré







Belianske Tatry, Ždiar



BachledkaSki&Sun 25-35 cm veľmi dobré



Skicentrum Strednica – Ždiar 40 cm veľmi dobré



Strachan Ski Centrum – Ždiar 60 cm veľmi dobré



Monkova dolina - Žiar 30 cm veľmi dobré







Malá Fatra



Vrátna - Paseky 50 cm dobré



Ružomberok - Malinô Brdo 40 cm obmedzené



Winter park Martinky 20-45 cm dobré



Jasenská dolina 40-60 cm veľmi dobré







Kysuce a Orava



Snowparadise Veľká Rača 30 cm dobré



Kubínska hoľa 30-40 cm veľmi dobré



Oravská Lesná 50 cm veľmi dobré



Ski Zábava – Hruštín 40 cm veľmi dobré



Krušetnica 60 cm veľmi dobré



Brezovica 50 cm obmedzené







Západné Slovensko



Pezinská Baba 20 cm dobré



Zochova chata 20 cm dobré







Stredné Slovensko



Krahule 25 cm veľmi dobré



Králiky 40 cm veľmi dobré



Čičmany 70 cm veľmi dobré



Salamandra resort 40-60 cm veľmi dobré



Kokava – línia 20-40 cm dobré



Ski Skalka 40 cm dobré







Východné Slovensko



Jahodná 25 cm veľmi dobré



Drienica 30-40 cm veľmi dobré



Ski Lysá 40 cm veľmi dobré



Litmanová 50 cm dobré



Poráč Park 40 cm veľmi dobré

Alpské strediská

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Rakúsko



Göstling - Hochkar 10–40 cm dobré



Hinterstoder 10–50 cm dobré



Hochficht 20–40 cm dobré



Hintertux 30–100 cm veľmi dobré



Ischgl 10–50 cm veľmi dobré



Kitzbuehel a Kirchberg 50 cm dobré



Obertauern 50-100 cm veľmi dobré



Semmering 20-45 cm veľmi dobré



Schladming Dachstein 0-80 cm dobré



Stuhleck 0-60 cm dobré



Serfaus – Fiss – Ladis 5-75 cm veľmi dobré



Sölden 10–165 cm dobré



St. Anton am Arlberg 30-130 cm dobré



Stubai 20–85 cm dobré



St. Anton am Arlberg 20-105 cm dobré



Zell am See – Kaprun 60–70 cm dobré



Zillertal Arena 15-50 cm dobré







Taliansko



Bormio 0-50 cm dobré



Dolomity – 3 Zinnen 25-55 cm dobré



Madonna di Campiglio 70-80 cm dobré



Marmolada – Arabba 0-40 cm dobré



Livigno 30–50 cm dobré







Švajčiarsko



Corvatsch 30-50 cm dobré



Saas-Fee 25–190 cm dobré



Sant Moritz – Engadin 30-60 cm dobré







Francúzsko



Chamonix Mont-Blanc 30-105 cm dobré



La Plagne 10-150 cm dobré



Les Trois Vallées 60-110 cm dobré



Tignes 50-115 cm dobré



Vald Isére 55-90 cm dobré







Bratislava 26. decembra (TASR) - Lyžiarske podmienky na Slovensku sú dobré, v prevádzke je už nad 50 zimných areálov. Dnes otvárajú na Donovaloch časť Nová hoľa, prvý deň sezóny je v Dolnom Smokovci, v Liptovskej Tepličke, v Drozdove a v stredisku Poráč Park. Naďalej je potrebné počítať s čiastočnou prevádzkou, pri ktorej ešte nie je k dispozícii plný stav tratí. Prechodné oteplenie pozastavilo možnosť technického zasnežovania a prírodného snehu je zatiaľ málo. Mínusové teploty by mali podľa predpovedí našich meteorológov prísť už v polovici týždňa, čo je pre priaznivcov zimných športov pozitívna správa. Napriek miernemu počasiu sú podmienky prijateľné a aj keď snehová vrstva poklesla o 5 až 10 cm, na otvorených zjazdovkách je dostatočná a jej hrúbka dosahuje 20 až 40 cm, niektorých lokalitách o 10 až 20 cm viac – napr. v Jasnej, na Štrbskom Plese, Roháčoch-Spálenej a ďalších strediskách na Orave.Lyžiarske podmienky v Alpách sú dobré. V nižších polohách poklesla snehová vrstva o 5 až 10 cm. V prevádzke je nad 80 percent zimných lokalít. Počet upravených svahov sa zvýšil, dostupnosť sa pohybuje od 50 do 80 percent.Zdroj: www.holidayinfo.sk