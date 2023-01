Máte čas na lyžovačku? V prevádzke je približne 50 stredísk

Podujatia:



14. – 15. 1., bežkársky areál na Štrbskom Plese, 49. ročník Tatranského pohára v behu na lyžiach



14. 1., Valčianska dolina, skialp. preteky Noc tuleních pásov



14. 1., Skicentrum Strednica – Ždiar, Goralská domáca zabíjačka so živou hudbou











Nízke Tatry







Donovaly - Záhradište 30 cm dobré



Jasná Nízke Tatry 30-70 cm dobré



Ski centrum Demänová 30-80 cm veľmi dobré



Čertovica 30-40 cm dobré



Liptovská Teplička 25 cm dobré



Opalisko - Závažná Poruba 15-30 cm dobré



Telgárt 30 cm dobré



Tále 45 cm veľmi dobré



Vyšná Boca 40 cm dobré



Selce - Čachovo 25 cm dobré



Šachtičky 20 cm dobré











Vysoké Tatry







Štrbské Pleso 40-50 cm dobré



Tatranská Lomnica 50 cm veľmi dobré



Starý Smokovec 50 cm dobré



Dolný Smokovec - Pod lesom 25 cm dobré



Snowpark Lučivná 30 cm dobré



Svit – Lopušná dolina 30 cm dobré











Západné Tatry







Roháče-Spálená 40-70 cm veľmi dobré



Dolinky - Žiar 20 cm dobré



Janovky - Zuberec 25-35 cm dobré



Podbreziny 20 cm dobré











Belianske Tatry, Ždiar







Bachledka Ski&Sun 10-35 cm dobré



Strednica - Ždiar 40 cm dobré



Strachan - Ždiar 40 cm dobré



Monkova dolina - Ždiar 40 cm dobré



Bachledova - Deny 35 cm dobré











Veľká a Malá Fatra







Vrátna - Paseky 30 cm dobré



Jasenská dolina 30 cm dobré



Ružomberok – Malinô Brdo 30 cm obmedzené



Winter park Martinky 20 cm dobré



Snowland Valčianska dolina 30 cm obmedzené







Kysuce a Orava







Kubínska hoľa 20-30 cm dobré



Oravská Lesná 15-30 cm obmedzené



Zábava – Hruštín 40 cm veľmi dobré



Krušetnica 30 cm veľmi dobré



Ski Vitanová 40 cm veľmi dobré



Snowparadise Veľká Rača 10-15 cm obmedzené



Brezovica 30 cm obmedzené







Stredné Slovensko







Salamandra 20 cm dobré



Skalka 30-40 cm dobré



Čičmany 20-40 cm veľmi dobré



Králiky 30 cm dobré







Východné Slovensko







Poráč Park 10-30 cm dobré



Vernár-Studničky 30 cm dobré



Litmanová 35-45 cm dobré



Vyšné Ružbachy 50 cm dobré







Alpské strediská



Ilustračná snímka. Foto: TASR



Rakúsko







Göstling - Hochkar 15-35 cm dobré



Hinterstoder 5-65 cm dobré



Hintertux 30-130 cm veľmi dobré



Ischgl 20-70 cm veľmi dobré



Kitzbuehel a Kirchberg 40-50 cm dobré



Obertauern 60-110 cm veľmi dobré



Semmering 20-35 cm veľmi dobré



Schladming Dachstein 0-240 cm dobré



Stuhleck 0-60 cm dobré



Serfaus – Fiss – Ladis 10-85 cm veľmi dobré



Sölden 10-190 cm dobré



St. Anton am Arlberg 45-140 cm dobré



Stubai 20-95 cm dobré



Zell am See – Kaprun 60-130 cm dobré



Zillertal Arena 15-40 cm dobré











Taliansko







Bormio 20-50 cm dobré



Dolomity – 3 Zinnen 25-55 cm dobré



Madonna di Campiglio 65-75 cm dobré



Marmolada – Arabba 0-40 cm dobré



Livigno 45-55 cm dobré











Švajčiarsko







Corvatsch 30-50 cm dobré



Saas-Fee 40-180 cm dobré



Sant Moritz – Engadin 30-70 cm dobré











Francúzsko







Chamonix Mont-Blanc 10-200 cm dobré



La Plagne 10-165 cm dobré



Les Trois Vallées 60-110 cm dobré



Tignes 65-200 cm dobré



Vald´Isére 70-125 cm dobré





Bratislava 14. januára (TASR) - V prevádzke je približne 50 stredísk, na niektorých miestach sú podmienky obmedzené, zväčša sú však dobré. Veľmi dobré podmienky sú napr. na Roháčoch – Spálenej, v Skicentre Strednica – Ždiar a susednom Strachane, na Štrbskom Plese alebo na Čertovici. V nižších polohách sa podmienky mierne zhoršili, v polohách od 1000 m n. m. počas noci slabo snežilo.V strediskách nie je k dispozícii plný stav zjazdoviek, v Selciach, v Čimčanoch, v Liptovskej Tepličke a na Šachtičkách premávajú len malé vleky. Prevádzka je prerušená v Drienici a vleky sa nepodarilo zatiaľ spustiť ani na Krahuliach, naopak lyžovačka je obnovená na Malinôm Brde a na Martinských holiach.Snehová vrstva dosahuje 15 až 40 cm, viac len lokálne. Podklad tvorí až na výnimky vo vyšších polohách, technický sneh, prevádzkovatelia čakajú na sneženie avizované začiatkom týždňa, čo situáciu na našich zjazdovkách zlepší.Na alpských zjazdovkách sú dobré až veľmi dobré lyžiarske podmienky. Snehová vrstva sa vplyvom sneženia tento týždeň zvýšila – najmä vo vyšších polohách. V južnom Tirolsku – v Dolomitoch hlási AltaBadia, Gröden, Brixen – Plose, 3 Zinnen a SeiserAlm 50 až 60 cm snehu v horných hodnotách, Kronplatz má 20 až 80 cm snehu, najvyššia snehová vrstva v tejto oblasti je v lyžiarskom stredisku Fleimstal 50 až 150 cm.: www.holidayinfo.sk