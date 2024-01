Chystáte sa na lyže? Vleky a lanovky premávajú v 70 strediskách

Nízke Tatry







Jasná sever 40-100 cm veľmi dobré



Jasná juh 60 cm veľmi dobré



Ski centrum Demänová 20-50 cm veľmi dobré



Pavčina Lehota 30-40 cm dobré



Opalisko - Závažná Poruba 30-50 cm veľmi dobré



Liptovská Teplička 20-40 cm dobré



Donovaly 40 cm dobré



Čachovo - Selce 25-50 cm veľmi dobré



Krpáčovo 40-50 cm veľmi dobré



Tále 50 cm veľmi dobré



Mýto pod Ďumbierom 50 cm veľmi dobré



Čertovica 60-80 cm dobré



Čertovica - STIV 50-100 cm veľmi dobré



Vyšná Boca - Bačova roveň 60 cm veľmi dobré



Polomka-Bučník 40 cm veľmi dobré



Ski Telgárt 60 cm veľmi dobré



Hronec - Hlobišov 30-60 cm veľmi dobré



Čierny Balog 40 cm veľmi dobré











Vysoké Tatry







Štrbské Pleso 40-50 cm veľmi dobré



Tatranská Lomnica 50-80 cm veľmi dobré



Dolný Smokovec-Pod lesom 20-40 cm dobré



Kubašok - Spišské Bystré 45 cm veľmi dobré



Podbanské 15-40 cm dobré



Snowpark Lučivná 50 cm veľmi dobré



Svit-Lopušná dolina 60 cm veľmi dobré



Skitatry-Zadná Lopušná dolina 45 cm dobré











Západné Tatry







Roháče - Spálená 80 cm veľmi dobré



Zuberec - Janovky 40-50 cm veľmi dobré



Skicentrum Žiar-Dolinky 25-30 cm veľmi dobré



Areál Podbreziny 40-80 cm veľmi dobré



Ski Park Oravice 30-40 cm veľmi dobré











Belianske Tatry, Ždiar







Bachledka Ski and Sun 50 cm dobré



Bachledova DENY 35 cm dobré



Strednica - Ždiar 45 cm veľmi dobré



Strachan - Ždiar 80 cm veľmi dobré



Monkova dolina 50 cm veľmi dobré











Malá a Veľká Fatra







Malinô Brdo - Ružomberok 40 cm veľmi dobré



Jasenská dolina 30-50 cm veľmi dobré



Vrátna - Paseky 40 cm dobré



Winter park Martinky 40-60 cm veľmi dobré



Valčianska dolina 40 cm dobré











Stredné Slovensko







Čičmany 30-40 cm dobré



Králiky 60 cm veľmi dobré



Krahule 35 cm veľmi dobré



Ski Skalka 65 cm dobré



Skalka aréna 70 cm veľmi dobré



Salamandra resort 20-40 cm veľmi dobré



Kokava-línia 40-50 cm veľmi dobré



Hotel Zerrenpach Látky 85 cm dobré



Drozdovo 30 cm dobré











Západné Slovensko







Zochova chata 10-30 cm dobré



Ski centrum Kohútka 20-40 cm obmedzené



Kasárne - Javorníky 20 cm obmedzené



Čertov - Lazy pod Makytou 40 cm dobré











Orava a Kysuce







Snowparadise Veľká Rača 15-30 cm dobré



Oravská Lesná 60 cm veľmi dobré



Kubínska hoľa 30-60 cm veľmi dobré



Ski Zábava - Hruštín 40-50 cm veľmi dobré



Kruštenica 60 cm veľmi dobré



Ski Vitanová Vrchdolinky 40 cm veľmi dobré











Východné Slovensko







Vyšné Ružbachy 50 cm dobré



Litmanová 60 cm veľmi dobré



Levočská dolina 70 cm dobré



Jahodná 30 cm dobré



Ski Poráč Park 30 cm dobré



Drienica 50 cm veľmi dobré



Ranč Regetovka SKI 30 cm veľmi dobré



Vernár - Studničky 50 cm veľmi dobré



Renčišov - Búče 25 cm dobré





Alpské strediská

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Bratislava 2. januára (TASR) - Včera boli pre dážď niektoré strediská zatvorené, prevádzka je dnes obnovená a to vzhľadom na ochladenie, ktoré do lokalít nad 1100 m n.m. prinieslo aj nové centimetre snehu. Lyžiarske podmienky sú dobré, veľmi dobré len vo vyšších polohách. Vleky a lanovky premávajú v 70 strediskách, prevádzka je vo väčšine obmedzená len na niektoré lyžiarske svahy. Ďalšie budú otvorené v závislosti od vývoja počasia. Lanovku so zjazdovkou 1b spustili v Strednici – Ždiar. Snehovú vrstvu tvorí technický sneh, ktorého hrúbka za posledné 2 dni niekde poklesla o 10 cm, v maximálnych hodnotách dosahuje zväčša od 30 do 60 cm. Pol metra snehu je v Snowparku Lučivná, v Skicentre Strachan – Ždiar, v Ski Zábave-Hruštín, v Drienici a na Štrbskom Plese, 60 až 80 cm na Čertovici, 30 cm v Jahodnej, na Regetovke alebo v Drozdove. Najmenej snehu je na západe a juhozápade Slovenska – na opätovné spustenie alebo štart sezóny čaká Pezinská Baba, Bezovec, Stará Myjava aj Makov. Prevádzka bola prerušená aj na Šachtičkách, vo Veľkej Rači je zatiaľ len denné lyžovanie, večerné je zrušené do odvolania. Lyžiarske podmienky sú dnes o niečo lepšie ako včera, v ďalších dňoch ich opäť negatívne ovplyvní teplejšie počasie.V Alpách sú dobré až veľmi dobré lyžiarske podmienky. Vo vyšších polohách pripadlo 10 až 15 cm nového snehu. Sneh je prachový alebo hrubý. Ľadovce Hintertux, Pitzal, Sölden a Stubai hlási od 225 do 285 cm snehu v horných hodnotách, Kaunertal 340 cm.: www.holidayinfo.sk