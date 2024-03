Lyžiarov privíta okolo 15 stredísk na severe Slovenska

Nízke Tatry







Jasná sever 40-100 cm veľmi dobré



Jasná juh 60 cm veľmi dobré



Donovaly - Záhradište 20-30 cm dobré



Tále 30 cm dobré



Mýto Ski&Bike 30 cm dobré











Vysoké Tatry







Štrbské Pleso 40-50 cm veľmi dobré



Tatranská Lomnica 60-150 cm veľmi dobré



Jakubkova lúka 80 cm veľmi dobré



Svit-Lopušná dolina 45 cm dobré







Západné Tatry







Roháče - Spálená 60-80 cm dobré











Belianske Tatry, Ždiar







Bachledka Ski and Sun 10-30 cm dobré



Strednica - Ždiar 25-45 cm veľmi dobré











Malá Fatra







Vrátna - Chleb 50 cm dobré



Winter park Martinky 15-45 cm dobré











Orava







Oravská Lesná 20-35 cm dobré



Ski Zábava - Hruštín 20-40 cm dobré











Východné Slovensko







Vernár - Studničky 30 cm dobré





Alpské strediská

Ilustračná snímka. Foto: TASR



Rakúsko







Hinterstoder 25-210 cm dobré



Hintertux 40-365 cm veľmi dobré



Ischgl 30-140 cm veľmi dobré



Kitzbuehel a Kirchberg 55-100 cm dobré



Obertauern 140-210 cm veľmi dobré



Silvreta Montafon 0-200 cm veľmi dobré



Serfaus - Fiss - Ladis 15-150 cm veľmi dobré



Semmering 15-30 cm dobré



Sölden 20-340 cm dobré



St. Anton am Arlberg 55-365 cm veľmi dobré



Stubai 70-385 cm dobré



St. Anton am Arlberg 60-380 cm dobré



Zell am See - Kaprun 60-275 cm dobré











Taliansko







Alta Badia 40-60 cm veľmi dobré



Adamello - Tonale 60-300 cm dobré



Ortler Skiarena 50-175 cm dobré



Bormio 35-160 cm dobré



Livigno 100-160 cm dobré



Kronplatz 30-130 cm dobré



Dolomity - 3 Zinnen 20-135 cm dobré



Madonna di Campiglio 150-155 cm dobré



Marmolada - Arabba 80-150 cm dobré











Švajčiarsko







Corvatsch 110-215 cm dobré



Saas-Fee 80-370 cm dobré



Sant Moritz - Engadin 75-220 cm dobré











Francúzsko







Chamonix Mont-Blanc 0-420 cm dobré



Meribél 85-235 cm dobré



Les Trois Vallées 150-220 cm dobré



Tignes 130-380 cm dobré



Vald´Isére 105-210 cm dobré









Bratislava 5. marca (TASR) - V prevádzke je okolo 15 stredísk na severe Slovenska, niekde je lyžovačka obmedzená len na niektoré zjazdovky. Napríklad na Donovaloch je k dispozícii len časť Záhradište, v Bachledke len zjazdovka Majstrák.Sezónu dnešným dňom ukončili oravské strediská Kubínska hoľa a Krušetnica. Dnes je zatvorené aj v Skicentre Strachan v Ždiari, prevádzka v ďalších dňoch bude upresnená, podobne ako v Tegárte. Hrúbka snehu sa pohybuje maximálne do 30 až 40 cm, s výnimkou lokalít ako Roháče-Spálená, Jasná, Štrbské Pleso, Vrátna-Chleb a Tatranská Lomnica, kde je vyššia snehová pokrývka.Podmienky sú "jarné" – dopoludnia je podklad lepší, v priebehu dňa povoľuje. Prevádzkovatelia čakajú na ochladenie, ktoré má prísť v druhej polovici týždňa. Väčšina areálov lyžiarsku sezónu tento rok predčasne ukončila.V Alpách sú naďalej dobré až veľmi dobré lyžiarske podmienky, no i tu sa lyžovačka sústreďuje skôr do vyšších polôh – nad 1500 m n.m. Lyžiarska sezóna pokračuje vo väčšine zimných areálov, v Rakúsku je otvorených nad 150 areálov, asi 20 % menších stredísk sezónu ukončilo, v Taliansku sú pripravené zjazdovky naďalej vo viac ako 50 strediskách.Zdroj: www.holidayinfo.sk