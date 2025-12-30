< sekcia Import
Lyžiarske podmienky sa na zjazdovkách zlepšujú
Situácia v Alpách je stabilná, podmienky pre zimné športy sú dobré, v prevádzke je 85 percent stredísk. Snehová pokrývka je nižšia, dostupnosť tratí dosahuje 40 až 70 percent.
Autor TASR
Bratislava 30. decembra (TASR) - Podmienky na našich zjazdovkách sa zlepšujú. Počet otvorených areálov stúpol nad 40. Pozor, v polovici je dostupnosť svahov ešte nízka - od 30 do 50 percent, zjazdovky sa spúšťajú postupne. Naďalej prebieha intenzívne technické zasnežovanie, dnes a najbližšie dni by mohol pomôcť aj prírodný sneh. Včera bol prvý deň sezóny strediskách Hronec-Hlobišov, Čierny Balog, Krahule, Skicentrum Dolinky-Žiar alebo Malinô Brdo. Podklad tvorí technický sneh, s hrúbkou 30 až 50 centimetrov v maximálnych hodnotách. Viac snehu hlási Závažná Poruba-Opalisko, Roháče-Spálená alebo strediská v okolí Ždiaru – Bachledka, Strachan, Strednica, Monkova dolina. Tam kde sú zjazdovky osvetlené je v ponuke do konca prázdnin aj každodenné večerné lyžovanie - napr. v Telgárte, na Janovkách v Zuberci, na Donovaloch, v Lopušnej doline-Svit a v susednom snowparku Lučivná. Počas tzv. TOP sezóny sú ceny skipasov o niečo vyššie.
Situácia v Alpách je stabilná, podmienky pre zimné športy sú dobré, v prevádzke je 85 percent stredísk. Snehová pokrývka je nižšia, dostupnosť tratí dosahuje 40 až 70 percent. Takmer plný stav zjazdoviek je pripravených v talianskych strediskách Seiser Alm, Carezza Dolomites, Kronplatz, Madonna di Campiglio alebo Limone Piemonte, v Rakúsku napr. v oblastiach Zillertal, Zell am See-Kaprun alebo Sölden. Zajtra sa očakávajú aj slabšie snehové zrážky.
Alpské strediská
