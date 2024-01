So snehovými jazykmi treba rátať najmä na severe Slovenska

Bratislava 16. januára (TASR) - Snehové jazyky a záveje sa môžu v utorok cez deň vyskytnúť najmä na severe Slovenska. Meteorológovia pre viaceré okresy vydali výstrahu prvého stupňa. Platí predbežne do utorka 16.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.



Výstraha sa týka takmer všetkých okresov Žilinského kraja, platí aj pre okresy Brezno, Považská Bystrica, Kežmarok a Poprad. Meteorológovia upozornili na to, že výskyt snehových jazykov je v danej ročnej dobe a oblastiach bežný, no môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. "Predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," dodali.