Sobota bude slnečná, no v priebehu nedele nastane zmena v počasí
Od severozápadu pribudne v nedeľu oblačnosť, zrážky meteorológovia očakávajú až v popoludňajších a najmä vo večerných hodinách v západnej polovici Slovenska.
Autor TASR
Bratislava 18. apríla (TASR) - V noci z piatka (17. 4.) na sobotu v najchladnejších dolinách poklesla teplota na hodnoty okolo mínus troch stupňov Celzia. Slabšie prízemné mrazy sa miestami vyskytli aj v nížinách. Po tomto sviežom ráne nás čaká prevažne slnečná sobota s popoludňajšou teplotou 17 až 22 stupňov Celzia, na Orave a v podtatranskej oblasti bude okolo 15 stupňov Celzia. V nedeľu (19. 4.) sa začne počasie postupne meniť, od západu až severozápadu postúpi do našej oblasti studený front. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na sociálnej sieti.
Od severozápadu pribudne v nedeľu oblačnosť, zrážky meteorológovia očakávajú až v popoludňajších a najmä vo večerných hodinách v západnej polovici Slovenska. V priebehu noci na pondelok (20. 4.) sa budú presúvať ďalej na východ. Nedeľa bude väčšinou podobne teplá ako sobota, ochladenie príde začiatkom budúceho týždňa.
Studený front prinesie zrážky na väčšinu územia, prevažne nebudú veľmi výdatné, aby dokázali vymazať deficit, ktorý je väčšinou 25 až 50 milimetrov od začiatku roka (v Oravskej Lesnej je to až okolo 150 milimetrov). Prevládať by mali úhrny do päť milimetrov, len ojedinele by to mohlo byť nad desať milimetrov. Pravdepodobnosť zrážok nad desať milimetrov je najvyššia v Žilinskom kraji a blízkom okolí. Aj tam je však pravdepodobnosť väčšinou pod 50 percent.
V ďalších dňoch budúceho týždňa to podľa SHMÚ na výdatnejšie zrážky nevyzerá minimálne do víkendu. Síce bude relatívne chladnejší vzduch, ale bude pomerne suchý, takže budú skôr hroziť prízemné mrazy v nížinách ako výdatnejšie zrážky.
Od severozápadu pribudne v nedeľu oblačnosť, zrážky meteorológovia očakávajú až v popoludňajších a najmä vo večerných hodinách v západnej polovici Slovenska. V priebehu noci na pondelok (20. 4.) sa budú presúvať ďalej na východ. Nedeľa bude väčšinou podobne teplá ako sobota, ochladenie príde začiatkom budúceho týždňa.
Studený front prinesie zrážky na väčšinu územia, prevažne nebudú veľmi výdatné, aby dokázali vymazať deficit, ktorý je väčšinou 25 až 50 milimetrov od začiatku roka (v Oravskej Lesnej je to až okolo 150 milimetrov). Prevládať by mali úhrny do päť milimetrov, len ojedinele by to mohlo byť nad desať milimetrov. Pravdepodobnosť zrážok nad desať milimetrov je najvyššia v Žilinskom kraji a blízkom okolí. Aj tam je však pravdepodobnosť väčšinou pod 50 percent.
V ďalších dňoch budúceho týždňa to podľa SHMÚ na výdatnejšie zrážky nevyzerá minimálne do víkendu. Síce bude relatívne chladnejší vzduch, ale bude pomerne suchý, takže budú skôr hroziť prízemné mrazy v nížinách ako výdatnejšie zrážky.