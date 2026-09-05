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Sobota 5. september 2026
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Sobota bude slnečná, ojedinele prídu aj búrky

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský

Najnižšia nočná teplota 20 až 15, v údoliach miestami 15 až 10 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 5. septembra (TASR) - Sobota: Jasno až polooblačno, od severozápadu prechodne oblačno až zamračené. V noci na severe a západe, cez deň aj na ostatnom území miestami prehánky alebo občasný dážď. Ojedinele aj búrky.

Najnižšia nočná teplota 20 až 15, v údoliach miestami 15 až 10 stupňov C.

Najvyššia denná teplota 24 až 29, na severe väčšinou 18 až 23 stupňov C.

Prevažne slabý, cez deň postupne severozápadný až severný vietor 3 až 10, v nárazoch ojedinele okolo 15 m/s (10 až 30, 55 km/h). Na horách prudký až búrlivý vietor, vo vysokých polohách prechodne až víchrica.





Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 20 až 16 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 m 16 až 11 stupňov C.

Vo výške 1500 - 2500 m 11 až 6 stupňov C.






Zdroj: SHMÚ
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