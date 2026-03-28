Sobota bude zamračená, lokálne sa vyskytne aj dážď
Od vyšších, na severe od stredných polôh treba rátať so snežením.
Autor TASR
Bratislava 28. marca (TASR) - Sobota: Oblačno až zamračené, cez deň miestami zmenšená oblačnosť. Ojedinele, na severe a východe miestami, občasný dážď alebo prehánky. Od vyšších, na severe od stredných polôh sneženie.
Najnižšia nočná teplota 9 až 4, na krajnom západe, v Žilinskom kraji a na Spiši miestami okolo 2 stupne C.
Najvyššia denná teplota 12 až 18, v Žilinskom kraji a na hornom Spiši 6 až 12 stupňov C.
Prevažne severný vietor 4 až 10 m/s (15 až 35 km/h), na západe a východe spočiatku ojedinele okolo 12 m/s a tam v nárazoch okolo 20 m/s (45, 70 km/h). Vo vysokých polohách v noci a dopoludnia búrlivý vietor až víchrica.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 9 až 6 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 6 až 3 stupne C.
Vo výške 1500 - 2500 m 3 až -4 stupne C.
zdroj: SHMÚ