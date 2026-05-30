Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 30. máj 2026Meniny má Ferdinand
< sekcia Import

Sobota bude zamračená, na mnohých miestach zaprší

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Najnižšia nočná teplota 13 až 8, v údoliach miestami 8 až 3 stupne C.

Autor TASR
Bratislava 30. mája (TASR) - V sobotu v noci jasno až polojasno, postupne pribúdanie oblačnosti. Cez deň polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené a postupne miestami, v Žilinskom kraji a na východe na mnohých miestach dážď, prehánky. Ojedinele búrky.

Najnižšia nočná teplota 13 až 8, v údoliach miestami 8 až 3 stupne C.

Najvyššia denná teplota 23 až 29, v Žilinskom a Prešovskom kraji 17 až 23 stupňov C.

Bezvetrie alebo slabý, cez deň postupne severozápadný až severný vietor 3 až 9, v nárazoch ojedinele okolo 14 m/s (10 až 30, 50 km/h). Pri búrkach môže vietor prechodne zosilnieť. Nad pásmom lesa búrlivý vietor, cez deň až víchrica.




Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 20 až 13 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 m 13 až 10 stupňov C.

Vo výške 1500 - 2500 m 10 až 3 stupne Celzia.










Zdroj: SHMÚ
.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel člen Siene slávy a majster sveta

Blanár: Indický premiér Módí v polovici júna navštívi Slovensko

J. Šumichrast: Poľnohospodárske škody musí riešiť komplexne najmä EÚ

ONDRUŠ: Signály o snahách revidovať výsledky 2. sv. vojny pribúdajú