Sobota bude zamračená, na mnohých miestach zaprší
Autor TASR
Bratislava 30. mája (TASR) - V sobotu v noci jasno až polojasno, postupne pribúdanie oblačnosti. Cez deň polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené a postupne miestami, v Žilinskom kraji a na východe na mnohých miestach dážď, prehánky. Ojedinele búrky.
Najnižšia nočná teplota 13 až 8, v údoliach miestami 8 až 3 stupne C.
Najvyššia denná teplota 23 až 29, v Žilinskom a Prešovskom kraji 17 až 23 stupňov C.
Bezvetrie alebo slabý, cez deň postupne severozápadný až severný vietor 3 až 9, v nárazoch ojedinele okolo 14 m/s (10 až 30, 50 km/h). Pri búrkach môže vietor prechodne zosilnieť. Nad pásmom lesa búrlivý vietor, cez deň až víchrica.
Zdroj: SHMÚ
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 20 až 13 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 13 až 10 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 10 až 3 stupne Celzia.
