Sobota bude zamračená, na väčšine územia očakávame dážď a prehánky
Najnižšia nočná teplota 13 až 8, v Žilinskom kraji a na hornom Spiši väčšinou 8 až 5 stupňov Celzia.
Autor TASR
Bratislava 16. mája (TASR) - Oblačno až zamračené. Na západe v priebehu popoludnia a večera miestami zmenšovanie oblačnosti. Na väčšine územia dážď alebo prehánky, ojedinele aj výdatné zrážky. Vo vysokých polohách sneženie. Chladno.
Najnižšia nočná teplota 13 až 8, v Žilinskom kraji a na hornom Spiši väčšinou 8 až 5 stupňov Celzia.
Najvyššia denná teplota 13 až 19, v Trenčianskom, Žilinskom kraji, na hornom Spiši a na Horehroní 7 až 13 stupňov Celzia.
Prevažne severný vietor 3 až 10 metrov za sekundu (10 až 35 kilometrov za hodinu), lokálne, najmä na juhozápade, okolo 12 metrov za sekundu (45 kilometrov za hodinu), v nárazoch do 21 metrov za sekundu (60 kilometrov za hodinu). Nad pásmom lesa prechodne víchrica.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 metrov 11 až 8 stupňov Celzia.
Vo výške 1000 - 1500 metrov 8 až 5 stupňov Celzia.
Vo výške 1500 - 2500 m 5 až -1 stupeň Celzia.
Zdroj: SHMÚ
