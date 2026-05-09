Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 9. máj 2026Meniny má Roland
< sekcia Import

Sobota bude zamračená, rátajte aj s búrkami

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť.

Autor TASR
Bratislava 9. mája (TASR) - Sobota: Malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, cez deň miestami až zamračené a ojedinele prehánky alebo búrky.

Najnižšia nočná teplota 11 až 6, v údoliach miestami okolo 4 stupňov C.

Najvyššia denná teplota 20 až 25, na severe 15 až 20 stupňov C.

Prevažne slabý, cez deň miestami severozápadný až severný vietor 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h), pri búrkach prechodne zosilnie.





Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 16 až 12 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 m 12 až 8 stupňov C.

Vo výške 1500 - 2500 m 8 až 1 stupeň C.





Zdroj: SHMÚ
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDOVEĎ POČASIA: Slnečné počasie robí radosť, ako dlho vydrží?

HRABKO: Koniec vojny na Ukrajine prinesie aj začiatok nových problémov

Fico: SR do Dachau doručí tabuľu s údajmi o Slovákoch, ktorí tam boli

Návrh novely: NR SR by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním