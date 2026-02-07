< sekcia Import
Sobota má byť zamračená, pozor na hmlu
Bratislava 6. februára (TASR) - Sobota: Oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Lokálne hmlisto. Miestami mrholenie alebo dážď, vo vyšších polohách sneženie.
Autor TASR
Bratislava 7. februára (TASR) - Oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Lokálne hmlisto. Miestami mrholenie alebo dážď, vo vyšších polohách sneženie. Ojedinele možnosť poľadovice.
Najnižšia nočná teplota 3 až -2, v údoliach ojedinele do -5 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 1 až 6, lokálne, najmä na juhozápade, okolo 8 stupňov C.
Slabý, na juhozápade miestami severozápadný vietor do 6 m/s (20 km/h).
Zdroj: SHMÚ
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 4 až 3 stupne C.
Vo výške 1000 - 1500 m 3 až -1 stupeň C.
Vo výške 1500 - 2500 m -1 až -7 stupňov C.
Zdroj: SHMÚ