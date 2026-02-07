Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota má byť zamračená, pozor na hmlu

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Bratislava 6. februára (TASR) - Sobota: Oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Lokálne hmlisto. Miestami mrholenie alebo dážď, vo vyšších polohách sneženie.

Autor TASR
Bratislava 7. februára (TASR) - Oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Lokálne hmlisto. Miestami mrholenie alebo dážď, vo vyšších polohách sneženie. Ojedinele možnosť poľadovice.

Najnižšia nočná teplota 3 až -2, v údoliach ojedinele do -5 stupňov C.

Najvyššia denná teplota 1 až 6, lokálne, najmä na juhozápade, okolo 8 stupňov C.

Slabý, na juhozápade miestami severozápadný vietor do 6 m/s (20 km/h).





Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 4 až 3 stupne C.

Vo výške 1000 - 1500 m 3 až -1 stupeň C.

Vo výške 1500 - 2500 m -1 až -7 stupňov C.






Zdroj: SHMÚ
.

